Efes Antik Kenti, ilk 7 ayda en çok ziyaretçi ağırlayan müze
İzmir'in Selçuk ilçesinde her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti, ocak-temmuz ayında 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ağırladı. Böylelikle Efes Antik Kenti, Türkiye'de ilk 7 ayda yerli ve yabancı kişi sayısını artırarak en çok ziyaretçi ağırlayan müze oldu
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Selçuk ilçesinde her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti, ocak-temmuz ayında 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ağırladı.
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Böylelikle Efes Antik Kenti, Türkiye'de ilk 7 ayda yerli ve yabancı kişi sayısını artırarak en çok ziyaretçi ağırlayan müze oldu.
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En çok ziyaretçi ağırlayan ikinci müze 1 milyon 306 bin 545 kişi ile Denizli Pamukkale'de bulunan Hierapolis oldu.
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Konya'da bulunan Mevlana Müzesi 1 milyon 174 bin 571 ziyaretçi çekerek üçüncü sırada yer aldı.
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En çok ziyaretçi ağırlayan müzeler listesinde dördüncü sırada 596 bin 580 kişi ile Nevşehir Göreme Ören Yeri bulunuyor.
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Beşinci müze 533 bin 174 kişi ile Nevşehir'de bulunan Paşabağlar Ören Yeri oldu.
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Türkiye'de müzelerin tamamına yakınında geçen yıla göre, ziyaretçi artışı yakalanmasıyla Efes Antik Kenti'nde geçen yıl 602 bin 454 yabancı ziyaretçi sayısı bu yıl yüzde 10 artarak 663 bin 736 oldu.
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Denizli Pamukkale'deki Hierapolis'te geçen yıl 545 bin 206 olan yabancı ziyaretçi sayısı da bu yıl yüzde 6 artış ile 578 bin 478 kişiye yükseldi.