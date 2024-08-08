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        Haberler Yaşam Efes Antik Kenti, ilk 7 ayda en çok ziyaretçi ağırlayan müze

        Efes Antik Kenti, ilk 7 ayda en çok ziyaretçi ağırlayan müze

        İzmir'in Selçuk ilçesinde her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti, ocak-temmuz ayında 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ağırladı. Böylelikle Efes Antik Kenti, Türkiye'de ilk 7 ayda yerli ve yabancı kişi sayısını artırarak en çok ziyaretçi ağırlayan müze oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:28
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        • 1

          Selçuk ilçesinde her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti, ocak-temmuz ayında 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ağırladı.

        • 2

          Böylelikle Efes Antik Kenti, Türkiye'de ilk 7 ayda yerli ve yabancı kişi sayısını artırarak en çok ziyaretçi ağırlayan müze oldu.

        • 3

          En çok ziyaretçi ağırlayan ikinci müze 1 milyon 306 bin 545 kişi ile Denizli Pamukkale'de bulunan Hierapolis oldu.

        • 4

          Konya'da bulunan Mevlana Müzesi 1 milyon 174 bin 571 ziyaretçi çekerek üçüncü sırada yer aldı.

        • 5

          En çok ziyaretçi ağırlayan müzeler listesinde dördüncü sırada 596 bin 580 kişi ile Nevşehir Göreme Ören Yeri bulunuyor.

        • 6

          Beşinci müze 533 bin 174 kişi ile Nevşehir'de bulunan Paşabağlar Ören Yeri oldu.

        • 7

          Türkiye'de müzelerin tamamına yakınında geçen yıla göre, ziyaretçi artışı yakalanmasıyla Efes Antik Kenti'nde geçen yıl 602 bin 454 yabancı ziyaretçi sayısı bu yıl yüzde 10 artarak 663 bin 736 oldu.

        • 8

          Denizli Pamukkale'deki Hierapolis'te geçen yıl 545 bin 206 olan yabancı ziyaretçi sayısı da bu yıl yüzde 6 artış ile 578 bin 478 kişiye yükseldi.

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