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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarkıntılık iddiasıyla başladı! Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sarkıntılık iddiasında dehşet anları! Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu

        İstanbul Sancaktepe'de kız kardeşlerine sarkıntılık yaptıklarını iddia ettikleri Ali K.'yi konuşmak için ofislerine çağıran kardeşlerden biri, yanlışlıkla kendisini vurdu. Olayda ağır yaralanan Rıdvan Akdoğan hayatını kaybederken, kardeşinin katil olmasını engellemeye çalışırken ölümüne neden olan Y. Akdoğan gözaltına alındı. Yaşananlar ise ofisin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:49 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:03
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        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
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        Sancaktepe'de Rıdvan ve Y. Akdoğan kardeşler, kız kardeşine sarkıntılık eden Ali K.'yi konuşmak için ofise çağırdı.

        DHA'nın haberine göre Ali K.'nin ofise girdiği anda içeri giren Rıdvan Akdoğan, önce Ali K.'ye tekme ve yumruk attı.

        Ardından da silahla bacağından vurdu. Kardeşi tarafından koridora doğru çıkarıldığı sırada tekrar içeri hamle yapan Rıdvan Akdoğan, elindeki silahın ateş almasıyla kendisini yaraladı. Akdoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anları ofisin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        ÇAĞIRDIKLARI KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU

        Olay, 12 Temmuz Cuma günü Sancaktepe'de bir ofiste meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşları olan ve sürekli evlerine gelip giden Ali K.'nin kız kardeşlerine sarkıntılık ettiğini öğrenen Rıdvan ve Y. Akdoğan, Ali K.'yi ofise çağırdı. Ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Ali K.'nin içeri girdiği sırada arkasından gelen Rıdvan Akdoğan'ın önce Ali K.'nin kafasına silah dayadığı ardından da tekme ve yumruk attığı görülüyor.

        17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Y. Akdoğan'ın araya girmeye çalıştığı anda Rıdvan Akdoğan Ali K.'nin bacağına ateş ettikten sonra kafasına tekme atıyor. Y. Akdoğan'ın koridora doğru çıkarmaya çalıştığı Rıdvan Akdoğan, geri dönmek üzere hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rıdvan Akdoğan, 17 gün sonra hayatını kaybetti. Kardeşi Y. Akdoğan ise, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan gözaltına alındı. Akdoğan'a çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

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