Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti

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Fatih'te Hakan Yıldız (64) geçirdiği operasyonun ardından bir pastanede arkadaşlarıyla oturdu. Bu sırada fenalaşan Yıldız yere düştü.

DHA'nın haberine göre bu sırada sokaktan geçen otomobil yere düşen Yıldız'ın kafasının üstünden geçti. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAFASININ ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇTİ Olay, dün sabah saatlerinde bir pastanede meydana geldi. Hakan Yıldız (64) geçirdiği bypass operasyonunun ardından dün kontrol amaçlı hastaneye gidecekti. Hastaneye gitmeden önce bir pastanede arkadaşlarıyla oturan Yıldız, bir anda fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen otomobil Yıldız'ın kafasının üzerinden geçti. Panik içerisinde Yıldız'a müdahale etmek isteyen yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. REKLAM

"ŞU AN DURUMU İYİ" Pastane çalışanlarından İlhan Arslan, "Sabah 07.00 sıralarında devamlı müşterilerimiz gelip dışarıda oturdular. Yakın zamanda bypass olan kişi baygınlık geçirip yola doğru düştü. O sırada geçen araç kafasının üzerinden geçti. Ben sonradan kendisini ziyarete gittim durumu iyiydi. Hayati tehlikesi yoktu. Korkunç bir sahneydi. Çok daha büyük zarar görebilirdi. Allah'a şükür şu an durumu iyi" dedi