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        Haberler Gündem 3. Sayfa Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı! | Son dakika haberleri

        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabında cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin ile ilgili soruşturma sürüyor. Yapılan ön otopside genç kadının vücudunda herhangi bir delici ve kesici alet yarası bulunmadığı öğrenildi. Genç kadının neden ve nasıl öldüğü incelenmeye devam ederken, cesedi Sahil Güvenlik Ekiplerinin balıkçı barınağında gezerken Sahil Güvenliğinin köpeği aldığı koku üzerine bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan elde edilen yeni bilgilere göre genç kız ile tekne sahibi Ş.A'nın sevgili oldukları iddia edildi. İlk incelemede de kadının bant, poşet ve çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirtildi

        Giriş: 08.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:48
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        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
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        Kan donduran olay önceki gün İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir balıkçı barınağında ortaya çıktı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in cansız bedeni bir teknenin buzdolabında bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

        SAHİL GÜVENLİĞİN KÖPEĞİ KOKUYU ALDI

        Soruşturmaya devam edilirken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Cansız bedenin Sahil Güvenlik ekiplerine ait köpeğin koku almasıyla bulunduğu öğrenildi. Buna göre önceki akşam balıkçı barınağını gezen Sahil Güvenlik ekiplerinin köpeği koku aldı. Alınan koku üzerine ekipler olayı polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri köpeğin koku aldığı buzdolabında Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedini buldu.

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        TEKNE SAHİBİ, EŞİ VE BİR ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A. (37), Ş.A'nın eşi ile teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ederken genç kadının cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        DELİCİ VE KESİCİ ALET İZİ YOK

        Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside genç kadının vücudunda kesici ve delici bir yara izine rastlanmadı. Cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin'in, boğularak mı yoksa başka bir nedenden mi öldüğü otopsiden sonra ortaya çıkacak.

        AA'da yer alan habere göre de ilk incelemede kadının bant, poşet ve çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirtildi. Teknede cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin ile tekne sahibi Ş.A'nın sevgili oldukları anlaşıldı.

        Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A. (37), eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A. gözaltına alınmıştı.

        Fotoğraflar: İHA

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        #Hilmiye Tuğba Ezgi
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        #İzmir
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