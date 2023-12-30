Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu sonuçları açıklandı 30 Aralık 2023! Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

        30 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

        Şans Topu çekiliş sonuçlarında geri sayım sona erdi. Haftanın son Şans Topu çekilişi 30 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de noter huzurunda canlı yayında açıklandı. İşte 30 Aralık 2023 Cumartesi Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 20:06 Güncelleme: 30.12.2023 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 Aralık Şans Topu sonuçları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet sorgulanma süreci başladı. İşte 30 Aralık 2023 Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

        30 ARALIK 2023 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

        5 - 6 - 23 - 25 - 34 + 4

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        REKLAM
        Şans Topu en çok çıkan rakamlar
        Şans Topu en çok çıkan rakamlar

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        REKLAM

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa