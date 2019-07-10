10 TEMMUZ 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerYaşam

Şans Topu en çok çıkan rakamlar hangileri? Şans Topu'nda en çok çıkan şanslı sayılar

Şans Topu oyunu ülkemizde sevilen şans oyunlarından birisidir. Şans Topu(5+1) oyunu binlerce vatandaş tarafından oynanmaktadır. Vatandaşlar Şans Topu'nda en çok çıkan rakamları araştırıyor. Peki Şans Topu en çok çıkan rakamlar hangileri?

10.07.2019 - 14:48 | Güncelleme: Yaşam
Şans Topu'da en çok çıkan rakamlar

Şans Topu oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Büyük ikramiye kazanmak isteyen vatandaşlar çıkabilecek muhtemel sayıları ve bugüne kadar çıkmış sayıları merakla araştırıyor. İşte sizler için derledik Şans topu en çok çıkan rakamlar ve daha fazlası haberimizde...

ŞANS TOPU

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Şans Topu şans oyununda en son yapılan Şans Topu Çekiliş Sonuçları'na göre güncellenen En Çok Çıkan Numaralar.

En Çok Çıkan Rakamlar her Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişi neticesinde güncellenmektedir.

SayıToplam İsabetSon İsabet
29163941. Hafta
15157940. Hafta
22156935. Hafta
9152942. Hafta
23151936. Hafta
2149936. Hafta
17145942. Hafta
6145932. Hafta
5145916. Hafta
12143938. Hafta
24143942. Hafta
20143934. Hafta
13142938. Hafta
26142933. Hafta
14141941. Hafta
19140936. Hafta
25139939. Hafta
11139924. Hafta
28138940. Hafta
10138939. Hafta
8135928. Hafta
1135941. Hafta
7133942. Hafta
18132931. Hafta
4132941. Hafta
32129937. Hafta
16128940. Hafta
3128942. Hafta
27128940. Hafta
30127928. Hafta
33126939. Hafta
31125937. Hafta
34122941. Hafta
21119929. Hafta

EN ÇOK ÇIKAN ARTI SAYILAR

Şans Topu şans oyununda en son yapılan Şans Topu Çekiliş Sonuçları'na göre güncellenen En Çok Çıkan Artı Numaralar

En Çok Çıkan Artı Rakamlar her Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişi neticesinde güncellenmektedir.

SayıToplamSon İsabet
687942. Hafta
1281938. Hafta
1079941. Hafta
270935. Hafta
1466934. Hafta
1366928. Hafta
1165936. Hafta
465940. Hafta
964937. Hafta
762933. Hafta
360939. Hafta
560905. Hafta
159918. Hafta
858932. Hafta
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X