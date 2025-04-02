Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde S.U. (17), komşusunun çocuğu İ.G.'yi (3) arkadaşları ile gürültü yaptığı gerekçesiyle tekmeledi. O anlar kameraya yansırken, dalağı yırtılan çocuk hastanede tedaviye alındı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.U, apartman girişindeki merdiven önünde oyun oynayan çocukların gürültüsünden rahatsız olunca dışarı çıktı.

NEFES ALMAKTA ZORLANDI

Sinirlenen S.U., oyun oynayan İ.G.'ye tekme atarak yere savurdu. Daha sonra diğer çocukları da kovaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Aldığı darbe sonrası nefes almakta zorlanan çocuk, yere yığıldı. Ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.G.'nin dalağında yırtılma tespit edildi.

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Çocuk tedaviye alınırken, aile S.U.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.U. ifadesinde, "Gürültü üzerine bir an sinirlenince dışarı çıkıp, önüme gelen çocuğa tekme attım. Çok pişmanım" dedi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.