Sanayi üretimi beklenti anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Aralık Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 7 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ekim ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 9,6 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 7,5 ila yüzde 12,5 artış aralığında yer aldı.

Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 11,17 artış kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi de eylülde yıllık bazda yüzde 8,1 ve aylık bazda yüzde 1,7 artış göstermişti.