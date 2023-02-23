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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sahra isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SAHRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sahra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sahra adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sahra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SAHRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sahra ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Dingin, sessiz, durgun. Kaya, kayalar, taş. Çöl, kır, ova.

SAHRA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sahra ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Sahra adını koymak caizdir.

SAHRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sahra ismini kullanan 9.015 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sahra ismini kullanan 2.058 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sahra ismini kullanan 488 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sahra ismini kullanan 494 kişi bulunmaktadır.

SAHRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sahra ismindekiler işbirliği yapmayı sever ve bir işi kendi başına yapmaktansa birileriyle ortaklık kurmayı tercih eder. Ortaya çıkan sorunun kolayca çözülmesi için yollar geliştirir. Sorunları çözerken kuvvet yerine iletişim ile ikna yolunu tercih eder. Başkalarının düşüncelerini önemser, sorunlar karşısında diplomatik bir yaklaşım sergiler. Psişik yetenekleri olabilir.

Pozitif tarafları: Saygılı, nazik, arkadaş canlısı, uyumlu, işbirliğine açık, diplomatik.

Negatif tarafları: Aşırı duyarlı – egosu kolayca incinebilir, utangaç, kararsız

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket