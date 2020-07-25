Nissan Türkiye, koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne Micra ve Qashqai modelleri olmak üzere beş adet araç tahsis ettiğini duyurdu.

Araçların tahsisi ile ilgili konuşan Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, "Salgının önlenmesinde yürüttüğümüz çalışmalar ve verdiğimiz desteklerle birlikte sağlık çalışanlarımıza da bu dönemde nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Bu dönemde sağlık çalışanlarının güvenli ve sağlıklı ulaşımı çok önemli olduğu için, bu amaca yönelik Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne Nissan markalı araçlarımızı tahsis ettik. Umuyorum ki sağlık çalışanlarımızın ulaşımlarını güvenli bir şekilde sağlayabiliriz" dedi.

Gerçekleştirilen araç tahsisi ile ilgili olarak Nissan Türkiye'ye teşekkür eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan ise, "Türkiye ve Japonya arasındaki stratejik iş birliğini pekiştiren hastanemiz ve Ülkemizin Covid-19 pandemisi ile mücadelesinde gece gündüz demeden fedakârca görev yapan sağlık çalışanları büyük bir rol almıştır. Nissan Türkiye'nin hastanemize ve sağlık çalışanlarımıza sağladıkları destekle çalışma arkadaşlarımızın ve sağlık hizmeti sunumunda, başta Onkoloji ve Organ Nakli vb. birimlerimizde duyulan ulaşım ihtiyaçlarına yönelik önceliğimiz sağlık ve güvenliktir. İçinde bulunduğumuz pandemi ile mücadele döneminde, Nissan Türkiye tarafından tahsis edilen bu araçlar ile sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan alanlarda destek olunmasını yanı sıra, sağlık personelimizin daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşımına katkı sunacaktır" şeklinde konuştu.