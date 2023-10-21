Saçlarımın dökülmesini durduramıyorum diyenler dikkat! Bu karışım derideki cerahati boşaltarak saç çıkartıyor

KEKİK SUYU SAÇ RENGİNİ AÇIYOR!

Saçlar için bitkisel ve evde yapabileceğimiz kolay tariflerle saçınıza bakım yapabilirsiniz. Kekik suyu saç rengini açmak için de kullanılabilir. Saç rengini açmak için basit bir tarif vardır. Temiz saça durulamadan uygulayabileceğiniz yöntemde gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz. 6 bardak suyu kaynatıp içine 3-4 dal taze kekik atıp çay gibi demlenmesini bekleyin. Eğer taze kekik yoksa bir tatlı kaşığı kurutulmuş kekik kullanılabilir. Banyoda son aşama olarak durulama suyu olarak kullanabileceğiniz bu suyu saça uyguladıktan sonra güneşte saçlarınızı kurutursanız saçınızın rengi açılacaktır.