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        Haberler Sağlık Saçlarımın dökülmesini durduramıyorum diyenler dikkat! Bu karışım derideki cerahati boşaltarak saç çıkartıyor

        Saçlarımın dökülmesini durduramıyorum diyenler dikkat! Bu karışım derideki cerahati boşaltarak saç çıkartıyor

        Saç dökülmesi birçok kişinin yaşadığı problemlerin başında geliyor. Saçların dökülmesi deri ile de alakalı bir durumdur ve önlemi alınmazsa durdurulamaz hale gelebilir. Doktor tedavisinden sonra doğal karışımlar da saç dökülmesini önlemenizde yardımcı olacaktır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:56
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        • 1

          Saçlarınızın bakımı için kullandığınız birçok bakım ürünü de saçların yapısını bozar ve sağlıksız görünmesine neden olur. Bitkisel tedavi ve bakım için kekik suyunun saçlara faydası oldukça fazla.

        • 2

          Saçlar kekik suyu ile yıkanır ve diplerine lavanta yağı ve kantaron yağı karışımı iyice masaj yapılırsa diplerdeki cerahat boşalır ve saç çıkmaya başlar.

        • 3

          KEKİĞİN SAÇA FAYDALARI

          Kekik, folikülleri açar, kepek ve kaşıntıyı azaltır. Sağlıklı saç büyümesi için gerekli olan güçlü besinlere sahiptir. Ayrıca kan dolaşımını artırır, dökülmeye engel olurken saç tellerini kalınlaştırır.

        • 4

          KEKİK SUYUNUN SAÇA FAYDALARI

          Kekik suyu saç derisindeki zararlı ve olumsuz tüm etkileri ortadan kaldırır.

          Kekik suyunun saça bir başka faydası saçın hızlı uzamasını sağlar.

          Saçın ağırlaşması hissedilir bir durumdur saç dengesini düzenlenmesini sağlar.

          Saçların daha hacimli ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

          Kepek problemi olanlar içinde tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

          Kekik suyu kan dolaşım hızını arttıracağı için saç dökülmesi problemini ortadan kaldırmaya yardımcı bitkisel bir çözümdür.

          Saç tellerinin kalınlaşması için bitkisel bir çözümdür.

        • 5

          KEKİK SUYU SAÇ RENGİNİ AÇIYOR!

          Saçlar için bitkisel ve evde yapabileceğimiz kolay tariflerle saçınıza bakım yapabilirsiniz. Kekik suyu saç rengini açmak için de kullanılabilir. Saç rengini açmak için basit bir tarif vardır. Temiz saça durulamadan uygulayabileceğiniz yöntemde gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz. 6 bardak suyu kaynatıp içine 3-4 dal taze kekik atıp çay gibi demlenmesini bekleyin. Eğer taze kekik yoksa bir tatlı kaşığı kurutulmuş kekik kullanılabilir. Banyoda son aşama olarak durulama suyu olarak kullanabileceğiniz bu suyu saça uyguladıktan sonra güneşte saçlarınızı kurutursanız saçınızın rengi açılacaktır.

        • 6

          KEKİK SUYU SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELİR

          Saça uygulanan kurutma, şekil verme, boyama işlemleri saçın yıpranmasına neden olur. Çevre koşulları, iklim değişikliği ve düzensiz beslenme de saçları olumsuz etkileyen etmenlerdir. Kekik bitkisi içinde A, K, E, B ve C vitaminleri vardır. Kekik suyu saçlar için muhteşem bir bakım ürünüdür. Saç dökülmesinden şikayetçi olan kişilerin gönül rahatlığı ile kullanabileceği bir bakım kürü olabilir.

        • 7

          KEKİK SUYU SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELİR

          Saça uygulanan kurutma, şekil verme, boyama işlemleri saçın yıpranmasına neden olur. Çevre koşulları, iklim değişikliği ve düzensiz beslenme de saçları olumsuz etkileyen etmenlerdir. Kekik bitkisi içinde A, K, E, B ve C vitaminleri vardır. Kekik suyu saçlar için muhteşem bir bakım ürünüdür. Saç dökülmesinden şikayetçi olan kişilerin gönül rahatlığı ile kullanabileceği bir bakım kürü olabilir.

        • 8

          KEKİK SUYUNUN SAÇA ZARARI VAR MIDIR?

          Kekik suyunun bilinen hiçbir zararı yoktur. Fakat her şeyde olduğu gibi kekik suyunu kullanmadan önce alerjen bir bünyeye sahip olup olmadığınızı araştırmanızı tavsiye ederiz.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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