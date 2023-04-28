İşte saç dökülmesini durduran 8 doğal çözüm…

Yeşil çay

Yeşil çayın saç dökülmesine etkisinin olup olmadığı uzun zamandır merak edilen konular arasında. Söz konusu konuya ilişkin yapılan bir çalışmada araştırmacılar, saçların yeniden uzamasına nasıl yardımcı olacağını görmek için katılımcıların kafa derisine yeşil çay özü sürdüler. 4 gün sonra, saç büyüme aktivitelerinin fazlaca arttığı görüldü. Buna ek olarak, yeşil çay saç köklerini iyileştirirken kafa derisini de korur. Bu, özellikle takviye yoluyla alanlar için geçerlidir, çünkü kan akışında ve oksijen seviyelerinde iyileşme göreceklerdir.

Yeşil çayı içtikten sonra poşetini atmayıp bir kez daha demleyebilir ve duş esnasında durulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra siz de yeşil çay özü alıp haftada bir kere kafa derinize maske olarak uygulayabilirsiniz. Hiçbirini yapmak istemiyorsanız içinde yeşil çay bulunan şampuanları tercih edebilirsiniz.