Bonus: Saç dökülmesini önlemek için yapabileceğiniz iyileştirmeler
Lastik bantlar, saç tokaları ve tokalar gibi saç aksesuarlarını kullanmayı bırakın.
Çok yüksek sıcaklıklarda saçınızı kıvırmak, düzleştirmek veya şekillendirmek için harcadığınız zamanı azaltmanız gerekebilir.
Saçınızı sık sık ağartır veya boyarsanız, bunu tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir.
Duştan çıktığınızda ıslak saçlarınızı taramaktan kaçının.
Saçınızı sıkı atkuyruğu veya topuz şeklinde şekillendirmeyin.
Saçınıza en uygun hafif şampuanları kullanın.
Fırçanız sertse, daha nazik bir fırçayla değiştirmeniz gerekebilir.
Kaynak: Bright Side