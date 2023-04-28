SAW PALMETTO NASIL KULLANILIR?
Kurutulmuş olgun meyveleri ve bunlardan hazırlanan etkili dozda preparatlar kullanılır. Günlük dozu 160 ile 320 mg’dır. Yüzde 85 – 95 yağ asitleri ve steroller içeren standardize ürünler kullanılmalıdır.
Saw palmetto, içerikli ürünleri eczanelerden temin edilebileceği gibi, kurutulmuş meyveleri, çay, toz kapsül, tablet ve sıvı tentür gibi formlarının bulunması, sabal meyvesi kullanımını son derece kolay hale getirmektedir. Ancak yağ asitleri suda çözünür olmadığından çay olarak tüketimi etkili olmayabilir.
Herhangi bir sağlık sorunu için ilaç tedavisi görenler doktora danışmadan saw palmetto içerikli ürünler kullanmamalıdır.
**Yukarıda yer alan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.