Önlem alınmazsa ciddi sorunlara neden olabilen prostat büyümesi, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösterirken bazen de sinsice ilerleyip hiç belirti vermiyor. Prostat büyümesi, tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliğine varan sonuçlar doğurabiliyor. Yapılan çalışmalar 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50’sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90’ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü gösteriyor. Bu hastalığın tedavisi ise oldukça önemli. Ülkemizde çok bilinmese de Saw Palmetto bitkisi bu hastalığa ve daha birçoğuna ilaç olabiliyor.