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Her gün tüketiyoruz: Severek yediğiniz bu besinler Alzheimer'a neden olabilir!

Vücudumuz için gerekli olan sağlıklı yağların dışında kalan tüm yağlar zararlı kategorisinde yer alıyor. Özellikle trans yağlar adeta sağlığınızı riske atıyor. İnsan sağlığı için son derece zararlı olan yağlar ve ve işlenmiş gıdaların Alzheimer hastalığı riskini artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır! Alzheimer, bunamanın en yaygın şeklidir. Dünya çapında yaklaşık 50 milyon insanda bunama var ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka meydana gelmektedir. Araştırmalar, belirli gıdaların Alzheimer riskini yaklaşık yüzde 75 artırabileceğini gösterdi. Neyse ki, belirli yiyeceklerden uzak durarak kendinizi bu hastalığa karşı koruyabilirsiniz! İşte Alzheimer'a neden olabilen uzak durulması gereken gıdalar…

Giriş: 28.04.2023 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Alzheimer hastalığı, bir kişinin hafızasını ve düşünme, muhakeme etme, iletişim kurma ve günlük aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğini yavaş yavaş yok eden ilerleyici bir beyin bozukluğudur. Bir kişinin günlük görevlerini yerine getirme yeteneğini etkileyen bilişsel işlevdeki düşüşü tanımlamak için kullanılan bir terim olan demansın en yaygın nedenidir. Alzheimer hastalığının kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonunu içerdiğine inanılmaktadır. Şu anda Alzheimer hastalığının tedavisi bulunmamakla birlikte, sağlığınızı korumak için atabileceğiniz adımlar vardır. Her gün yediğiniz yiyeceklerin Alzheimer'a neden olabileceğini biliyor muydunuz?

  • Trans yağ

    Doymamış yağ genellikle sağlığınız için iyidir, ancak trans yağ kesinlikle değildir! Bu yağların yapısı ile alakalıdır. Trans yağın vücut tarafından işlenmesi daha zordur. Araştırmalar, bu trans yağların Alzheimer riskini neredeyse yüzde 75 oranında artırdığını göstermiştir! Ne yazık ki, bu yağlar her gün farkında olmadan yediğimiz birçok gıdada var! Kendinizi Alzheimer hastalığına karşı korumak için hemen harekete geçebilirsiniz. Öncelikle, bundan sonra hangi yiyeceklerden kaçınmanız gerektiğini bilmelisiniz.

  • Gıda ve Alzheimer

    Çalışma, kanlarında daha yüksek trans yağ seviyeleri olan kişilerin, kanlarında daha düşük trans yağ seviyeleri olan insanlardan yıllar sonra Alzheimer hastalığı veya bunama geliştirme olasılığının yüzde 75 daha fazla olduğunu buldu. Trans yağları her gün yediğiniz yiyeceklerde bulabilirsiniz. Trans yağlar genellikle bir ürüne gevreklik vermek için kullanılır. Örneğin, cips ve krakerlerde yaygın olarak kullanılır. Bu Alzheimer'a neden olan yağlar ayrıca bir ürüne iyi bir yayılma kabiliyeti sağlamak için kullanılır.

  • Kaçınmanız gereken yiyecekler

    Trans yağ sadece sağlığımız için iyi olmadığını bildiğimiz ürünlerde bulunmaz. Bu yağlar, bazı et ve süt ürünleri gibi daha doğal gıdalarda da yaygındır. Bu nedenle, Alzheimer hastalığını önlemek için hangi ürünlerin trans yağ içerdiğini bilmek akıllıca olacaktır. Günlük kullandığınız ürünlerin etiketlerini okursanız şok olursunuz! Fıstık ezmeniz bile bu yağları içerebilir. Bu nedenle, Alzheimer riskinizi azaltmak için aşağıdaki yiyeceklerden mümkün olduğunca kaçının!

  • Pastırma, jambon veya hindi gibi işlenmiş et: İşlenmiş et, karaciğerin beyin için toksik olabilecek yağlar üretmesine neden olan nitrozaminler içerir.

  • Mozzarella çubukları veya Amerikan peyniri gibi işlenmiş peynirler, bu yiyecekler vücutta Alzheimer ile ilişkilendirilen proteinler oluşturur.

  • Alkol, Alzheimer ile bağlantılı olan nitritleri içerir.

  • Günlük olmayan kahve kreması birçok süt ürünü olmayan kahve kreması, trans yağ içeren yağlar kullanır. Bu nedenle, günlük kafein dozunuzun size günlük dozda trans yağ vermesi de mümkündür.

  • Margarin, bu bazen tereyağına daha sağlıklı bir alternatif olarak pazarlanır, ancak bazı türleri aslında çorba kaşığı başına iki grama kadar trans yağ içerir.

  • Patates kızartması ve balık çubukları gibi kızarmış yiyecekler: Alzheimer hastalığına neden olan çok miktarda trans yağ içerirler.

  • Kek, şeker, pirinç, ekmek ve makarna dahil olmak üzere beyaz yiyecekler: Bunları tüketmek insülin üretiminde ani bir artışa neden olur ve beyne toksinler gönderir.

  • Ürünün ne tür yağ içerdiğini öğrenmek için her zaman içindekiler listesine baktığınızdan emin olun. Yağlara çok dikkat ederseniz, Alzheimer riskini azaltabilirsiniz. Bundan sonra kesinlikle bu gıdalara dikkat etmelisiniz!

    Kaynak: goodtoknowthis.com

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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