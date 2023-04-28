Alzheimer hastalığı, bir kişinin hafızasını ve düşünme, muhakeme etme, iletişim kurma ve günlük aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğini yavaş yavaş yok eden ilerleyici bir beyin bozukluğudur. Bir kişinin günlük görevlerini yerine getirme yeteneğini etkileyen bilişsel işlevdeki düşüşü tanımlamak için kullanılan bir terim olan demansın en yaygın nedenidir. Alzheimer hastalığının kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonunu içerdiğine inanılmaktadır. Şu anda Alzheimer hastalığının tedavisi bulunmamakla birlikte, sağlığınızı korumak için atabileceğiniz adımlar vardır. Her gün yediğiniz yiyeceklerin Alzheimer'a neden olabileceğini biliyor muydunuz?