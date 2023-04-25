İNCE ÇİZGİLER BELİRGİNLEŞMEYE BAŞLADIĞINDA
İnce çizgiler, kolajen kullanmaya başlamanız gerektiğine dair bir işaret. Dermatolog Joshua Zeichner, Mind Body Green'e, bu çizgilere 'bebek kırışıklıkları' denildiğini ve daha derin çizgilere yol açtığını söylüyor.
Araştırmalar kolajenin, cildin elastikiyetini ve yoğunluğunu desteklediğini gösteriyor. Kolajen; cildin elastin ve filibrin gibi cildi oluşturan diğer moleküllerin üretimini teşvik ederek cildi besler. Araştırmalar ayrıca kolajen kullanımının, cildin nem seviyesini de yükselttiğini ortaya koyuyor; bu çok önemli çünkü nemsiz kalan bir cilt, kırışmaya adaydır.