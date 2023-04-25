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"Sevgilimin DEHB'si var. Bu 5 şeyi farklı yapıyoruz"

Anisha Premawardhana isimli bir yazar, DEHB teşhisi konulan erkek arkadaşı ile yaşadığı sorunları anlatan bir yazı kaleme aldı. Premawardhana, bu sorunları nasıl aştıklarını ve hayatlarında neleri değiştirdiklerini anlattı.

Giriş: 25.04.2023 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak bilinenen DEHB, çocuklarda da yetişkinlerde de rastlanan zihinsel bir bozukluktur. Bu durum, fiziksel olarak bir rahatsızlığa yol açmasa da hayat akışını etkiler.

    Bu konu hakkında Anisha Premawardhana'nın da söyleyecek bir şeyleri var çünkü kendisi de DEHB teşhisi konan bir partner ile hayatını sürdürüyor. 

    Mamamia'da kaleme aldığı yazı ile bu durumun, günlük hayatlarına, ilişkilerine nasıl yansıdığını anlatırken, DEHB'in içinden bir bakış açısı sunuyor. İşte, Anisha ve sevgilisinin DEHB ile mücadelesi...

  • ÖNEMLİ KONUŞMALAR

    Anisha, erkek arkadaşı ile ciddi bir şey konuşmak isteğinde bunu bir yerde oturmak yerine birlikte bir şeyler yapabilecekleri bir aktivite sırasında yapmayı tercih ediyor.

    Eylem halindeyken konuştuklarında sevgilisinin dikkatini daha kolay verebileceğini ve kendisini daha rahat ifade edebileceğini belirtiyor. Bu teşhisten önce, ikili aynı düşünce akışını yakalamakta zorlanıyordu ve Anisha, bunu farklı noktalarda olmak olarak algılıyordu ancak şimdi durum değişmiş gözüküyor.

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  • TAKINTILI HOBİLER 

    Anisha, partnerinin bir konuya ya da hobiye başlamak isterse bunu, bunaltıcı bir takıntı haline getirdiğini söylüyor. Bir ürün veya bir hizmet, ne kadar pahalı olursa olsun ve onu öğrenmesi için ne kadar süre gerekirse gereksin bundan vazgeçmiyordu.

    Bu durumun, teşhisten sonra da değişmediğini belirten Anisha artık erkek arkadaşını daha az yargılamayı öğrendiğini söyledi ve konuya şöyle değindi:  Aniden 450 dolarlık bir çift slayt almıştı ve kendime bunun onun parası olduğunu, onun seçimi olduğunu hatırlattım. Ben onun ebeveyni değil ortağıyım ve onu mutlu görmek beni mutlu ediyor.

    Fotoğraf temsilidir 

  • STRES

    Anisha, erkek arkadaşının kalabalık ve gürültülü ortamlarda normal bir insandan daha fazla strese girdiğini ve bunu yönetemediğini belirtiyor. Daha iyi bir iletişim ortamı için Anisha; daha sakin ve daha az kalabalık yerleri tercih etmeye başladıklarını yazıyor.

    Erkek arkadaşı bir keresinde, kalabalık ortamlarda yaşadığı stresi şöyle anlatmıştı: Bilgisayarda aynı anda 100 sekmek açmak ve farklı sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak gibi.

    Fotoğraf temsilidir 

  • PLANLAR

    Elbette, unutkanlık sadece DEHB'ye sahip insanlara özel değil ama bu teşhise sahip insanlar buna daha eğilimli. Anisha, daha önceleri erkek arakadaşı bir şeyi unuttuğunda bunu onun umursamazlığına veriyordu; planlarını Anisha'yı umursamadığı için unutuyordu. 

    Ancak Anisha artık duruma böyle bakmadığını söylüyor. Bunun yerine, erkek arkadaşına planlarını günlük olarak hatırlatıyor ve programlarını düzenli olarak takvime kaydediyor.

    Fotoğraf temsilidir 

  • EMPATİ

    Anisha, tüm bu süreçte büyük bir sabır gösterdiğini ve bunun gerçekten kolay olmadığını yazıyor. Bazen hayal kırıklığı bazen de kırgınlık hissetse de erkek arkadaşının tüm gün bunlarla yaşadığını düşünerek empati yaptığını anlatıyor.

    "DEHB'li bir partnere sahip olmanın gerçeği, sabrınızın sınanacağıdır. Partnerinizin sadece işlevini yerine getirmesi için sahip olmanız gereken yaşam tarzı ve katlanmak zorunda olduğunuz davranışlar, fedakarlıklar gerektirecektir."

    Fotoğraf temsilidir 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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