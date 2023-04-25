"Sevgilimin DEHB'si var. Bu 5 şeyi farklı yapıyoruz"

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak bilinenen DEHB, çocuklarda da yetişkinlerde de rastlanan zihinsel bir bozukluktur. Bu durum, fiziksel olarak bir rahatsızlığa yol açmasa da hayat akışını etkiler.

Bu konu hakkında Anisha Premawardhana'nın da söyleyecek bir şeyleri var çünkü kendisi de DEHB teşhisi konan bir partner ile hayatını sürdürüyor.

Mamamia'da kaleme aldığı yazı ile bu durumun, günlük hayatlarına, ilişkilerine nasıl yansıdığını anlatırken, DEHB'in içinden bir bakış açısı sunuyor. İşte, Anisha ve sevgilisinin DEHB ile mücadelesi...