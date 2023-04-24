İspanyol bir dağcı ve ekstrem sporcu olan Beatriz Flamini, ilginç bir rekora imza attı. Bir yer altı mağarasında tek başına tam 500 gün geçirdi. Bu zamana kadar, Guiness Rekorlar Kitabı'nda yer alan süre 69 gündü.

Beatriz Flamini, uzun süreli yalnızlığın insan vücudu üzerindeki etkilerini ölçmek için yapılan bir deneyin parçası olarak, Granada yakınlarındaki bir İspanyol mağarasında, yerin 70 metre altında ve dış dünyayla hiç etkileşim kurmadan 500 gün geçirdi.