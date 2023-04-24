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İspanyol bir sporcu olan Beatriz Flamini 500 gün boyunca yerin 70 metre altında yaşadı

İspanyol bir sporcu 500 gün boyunca yerin 70 metre altında yaşadı

İspanyol bir dağcı ve ekstrem sporcu olan Beatriz Flamini, uzun süreli yalnızlığın insan vücudundaki etkilerini araştırmak için 500 gününü, yerin 70 metre altında yaşayarak geçirdi; hem rekor kırdı hem de hayalini gerçekleştirdi.

Giriş: 24.04.2023 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İspanyol bir dağcı ve ekstrem sporcu olan Beatriz Flamini, ilginç bir rekora imza attı. Bir yer altı mağarasında tek başına tam 500 gün geçirdi. Bu zamana kadar, Guiness Rekorlar Kitabı'nda yer alan süre 69 gündü.

    Beatriz Flamini, uzun süreli yalnızlığın insan vücudu üzerindeki etkilerini ölçmek için yapılan bir deneyin parçası olarak, Granada yakınlarındaki bir İspanyol mağarasında, yerin 70 metre altında ve dış dünyayla hiç etkileşim kurmadan 500 gün geçirdi.

  • Flamini, meydana okumasına 20 Kasım 2021 yılında başladı. Mağaraya inerken su, yiyecek, kamera, kitap, boya ve örgü takımları aldı. Deneye öyle bağlıydı ki bu süre boyunca onu izleyen psikologlar, doktorlar, mağara uzmanları ve fiziksel eğitmenlerden onunla hiçbir şekilde iletişim kurmamasını istedi. Hatta, ailesinde bir ölüm bile olsa Flamini bunu bilmek istemediğii belirtti. Sporcunun ekibi ona su ve yiyecek bırakırken Flamini'nin onları fark etmemesine ve iletişim kurmamaya çok dikkat etti.

  • Deney boyunca Flamini günlerini egzersiz yaparak, yemek pişirerek, resim yaparak, şapka örerek ve sessizlik içinde eğlenerek geçirdi. 500 gün boyunca toplam 60 kitap okudu ve sık sık kendi kendisiyle sohbet etti.

    Flamini, Reuters'e "Kendi kendime yüksek sesle konuşmadım, ancak içsel konuşmalar yaptım ve kendimle çok iyi anlaştım" dedi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamdığını söyleyen Flamini, sürenin uçup gittiğini söyledi. 

  • 500 gün tamamlandığında ekibi onu yukarı çıkarmak için aşağıya indiğinde Flamini neler olduğunu bile anlayamadı. Insider'a verdiği röportajda, "500 gün daha kalabilirdim" dedi.

    Deneyin sonunda Flamini gazetecilere, duş almayı ve arkadaşlarıyla bir tabak kızarmış yumurta ve cips yemeyi dört gözle beklediğini söyledi. 

    Şimdi araştırmacılar, uzun süreli yalnızlığın insan vücudunun sirkadiyen ritimlerini, beyin kalıplarını ve zaman algısını nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için Flamini üzerinde çalışmayı umuyor.

    Kaynak: All That Interesting

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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