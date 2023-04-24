500 gün tamamlandığında ekibi onu yukarı çıkarmak için aşağıya indiğinde Flamini neler olduğunu bile anlayamadı. Insider'a verdiği röportajda, "500 gün daha kalabilirdim" dedi.
Deneyin sonunda Flamini gazetecilere, duş almayı ve arkadaşlarıyla bir tabak kızarmış yumurta ve cips yemeyi dört gözle beklediğini söyledi.
Şimdi araştırmacılar, uzun süreli yalnızlığın insan vücudunun sirkadiyen ritimlerini, beyin kalıplarını ve zaman algısını nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için Flamini üzerinde çalışmayı umuyor.
Kaynak: All That Interesting