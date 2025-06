Sabri Ülker 13. vefat yıldönümünde anıldı

Cumhuriyet’in ilk kuşak sanayicilerinden merhum Sabri Ülker için Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde anma töreni düzenlendi. Etkinliğe, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi & pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker başta olmak üzere Ülker ailesi ile Yıldız Holding ve şirketlerinden yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

Etkinlik kapsamında edilen dualardan sonra, Prof. Dr. Ali Atıf Bir moderatörlüğünde “Sabri Ülker’in Hayatı” söyleşisi düzenlendi. Söyleşide, merhum Sabri Ülker’in Kırım’dan Türkiye’ye göç ettikten sonra başlayan girişimcilik yolculuğu, iş ahlakına verdiği önem, Ülker markasıyla sektörde hayata geçirdiği ‘ilk’ler ve aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılmasına öncülük ettiği değerler ele alındı.

Sabri Ülker’in Topkapı fabrikasında uzun yıllar çalışmalarını yürüttüğü oda, orijinal eşyaları ve dekorasyonu korunarak taşındığı Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde ziyarete açıldı.

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi & pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, babası Sabri Ülker’in hayat felsefesini şöyle anlattı: “Babam bize en çok şunu öğretti: Bıkmadan, usanmadan, dürüst ve kaliteli çalışırsan başarı zaten gelir. Her zaman işe saygı duymayı, emeğe kıymet vermeyi, insana değer vermeyi öğütledi ve çok çalışmaya inandı. Hep ‘İnsanlardan beklediğin işi önce kendin yap’ derdi. Ben kamyon yüklemekten üretim hattında çalışmaya, kaliteden satın almaya kadar her aşamada yer aldım. Bu bana sadece işi değil, sorumluluk almayı ve birlikte yol yürümeyi öğretti.”

Murat Ülker sözlerini şöyle sürdürdü: “Babam, ‘Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır’ derdi ve en çok çocukların ‘Bisküvici Dede’si olmaktan mutluluk duyardı. Kurucusu olduğu markamız artık global arenada ve bugün yalnızca ailemizin değil, tüm Türkiye’nin iftihar ettiği markası konumunda. Babamın en çok inandığı şey şuydu: Mutlu et, mutlu ol. Biz Yıldız Holding’de her gün onun değerlerini yaşatmaya, mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Babamı her zaman sevgi, özlem ve minnetle anıyorum.”

"İLK GÜNDEM MADDESİ DAİMA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ OLDU"

Sabri Ülker’in Hayatı konulu söyleşiye katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü: “Birlikte çalıştığımız yıllarda her çarşamba günü toplantılar yapardık. Bu toplantıların ilk gündem maddesi daima müşteri şikayetleri olurdu; nerede bir sorun yaşandıysa, nasıl çözüldüğünü detaylarıyla konuşurduk. Sabri Bey, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi her şeyin önünde tutardı. ‘Mutlu et, mutlu ol’ anlayışıyla hareket eder, hep bize de bunu öğütlerdi. Biz de bugün onun açtığı yolda, aynı hassasiyet ve değerlerle yolumuza devam ediyoruz.” dedi.