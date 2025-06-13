Deniz, kum, güneş ve ünlüler

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ünlüler, MFÖ'nün şarkısında olduğu gibi 'Bodrum Bodrum' diyor... Nilsu Berfin Aktaş, Anıl Altan, Melisa Döngel, Bige Önal, Burak Sevinç, Burak Yörük, Tuana Yılmaz, Burak Sevinç, Tanem Sivar, Halil İbrahim Ceyhan, Hande Subaşı, Özge Yağız, Sedef Avcı, Taro Emir Tekin ve Yasemin Kay Allen, bir etkinlik için Bodrum'da bir araya geldi. Ünlüler, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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Nilsu Berfin Aktaş: Erken saatlerde pilates yaptıktan sonra, yakın zamanda Pelin Akil'den boşanan Anıl Altan ile sohbet ederek denize girdi.

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Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan

Melisa Döngel: Sahilde uzun süre boyunca arkadaşlarına poz verdi.

Melisa Döngel

Pembe renkli bir bikini giymeyi tercih eden Melisa Döngel, daha sonra Halil İbrahim Ceyhan ile denize girdi.

Halil İbrahim Ceyhan ve Melisa Döngel

Bige Önal: Plajda kız arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra deniz kenarında güneşlendi.

Bige Önal

Bige Önal, sıcaktan bunalınca denize girdi.

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Burak Sevinç: Eşi Şirin Kılavuz ile denize girdi. Çift, bir ara romantik anlar yaşayarak birbirlerine sarıldı.

Burak Sevinç ve eşi Şirin Kılavuz Burak Sevinç, denizden çıkarken eşini kucağına alarak onu şezlonga kadar taşıdı. Tanem Sivar: Şezlongda arkadaşlarıyla sohbet edip güneşin keyfini çıkardı. Tanem Sivar ve arkadaşları Hande Subaşı: Plajda gün boyunca tek başına oturdu. Bu süre içinde zaman zaman telefon görüşmeleri yaptı. Hande Subaşı Özge Yağız: Günü, kız arkadaşıyla denize girerek değerlendirdi. Özge Yağız ve arkadaşı REKLAM Sedef Avcı: Üzerinde yeşil ve onun tonunu barındıran bir bikini giymeyi tercih eden ünlü oyuncu, kendini Ege'nin serin sularına bırakarak bol bol yüzdü. Sedef Avcı Serkan Altunorak: Sakallarını kesip bıyık bırakarak yeni imajıyla dikkat çekti. Serkan Altunorak Taro Emir Tekin: Şevval Sam'ın oyuncu oğlu, plajda arkadaşlarıyla sohbet etti. Taro Emir Tekin ve Burak Yörük Sıcaktan bunalan Taro Emir Tekin, daha sonra Burak Yörük ile denize girdi. Burak Yörük: Taro Emir Tekin ile yüzdükten sonra yüzmeye sevgilisi Tuana Yılmaz ile devam etti. Denizde aşka gelen ikili, öpüştü. Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Yasemin Kay Allen: Bordo renkli bikini giyen ünlü oyuncu, deniz keyfi yaptı.

Yasemin Kay Allen