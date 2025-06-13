İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
İsrail, bu gece saat 03.00 sularında İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere İran'da çok sayıda noktaya saldırı başlattı. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri hayatını kaybetti; İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi de vuruldu. İran devlet televizyonu, Tahran'da sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hamedan, Tebriz, Tahran ve İsfahan'da patlamalar duyuldu, İsrail, İran'da 100'den fazla hedefi vurduklarını söyledi ve İran'ın misilleme için İsrail'e 100 İHA fırlattığını bildirdi. İsrail hava yolları, İran'ın misillemesi nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye ediyor
Son günlerde ABD basınında yer alan "İsrail'in İran'a askeri operasyon düzenleyeceği" haberlerinin ardından İsrail bu gece İran'ın birçok kentini hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırılarda,
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri hayatını kaybetti.
İran'ın başkenti Tahran'da saat 03.00 sularında duyulan patlama seslerinin ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını bildirdi.
NÜKLEER TESİS VURULDU
İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu.
Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.
İSRAİL: 100'DEN FAZLA HEDEFİ VURDUK
İsrail Ordu Sözcüsü, gece boyunca 100'den fazla hedefi vurduklarını ve 200 savaş uçağı kullandıklarını belirtti.
İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı.
İSRAİL MİSİLLEME ENDİŞESİYLE YOLCU UÇAKLARINI TAHLİYE EDİYOR
İsrail hava yolu şirketi El Al, İran'ın saldırılara olası misillemesi nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını yurt dışına tahliye etmeye başladı.
İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El Al'ın Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye etmeye başladığını belirtti.
Drir, El Al'ın yolcu uçaklarının yurt dışına tahliye edildiğini belirtirken hangi ülkeye götürüldüğüne ilişkin ise bilgi vermedi.
ÜRDÜN'DE UYARI SİRENLERİ ÇALDI
İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Tahran yönetiminden misilleme beklenirken Ürdün’de uyarı sirenleri çaldı.
Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasının ardından hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarının (İHA) savaş uçakları ve hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Müdahalenin, bazı füzelerin ve İHA’ların Ürdün topraklarına, özellikle de yerleşim alanlarına düşme ihtimali üzerine yapıldığı aktarılan açıklamada, herhangi bir şekilde ülke hava sahasının ihlaline izin verilmeyeceği ifade edildi.
ÇOK SAYIDA ASKERİ HEDEF VURULDU
İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 03.00 itibarıyla iç cephe komutanlığı yönergelerinde acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.
İRAN DEVLET TELEVİZYON: 5 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
HAMANEY: SERT KARŞILIK VERECEĞİZ
İsrail'in saldırılarının ardından açıklama yapan İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.
İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI: AĞIR BEDEL ÖDERSİNİZ
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik başlattıkları saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz." dedi.