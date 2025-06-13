İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!

Son günlerde ABD basınında yer alan "İsrail'in İran'a askeri operasyon düzenleyeceği" haberlerinin ardından İsrail bu gece İran'ın birçok kentini hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırılarda,

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'da saat 03.00 sularında duyulan patlama seslerinin ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını bildirdi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu.

Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü, gece boyunca 100'den fazla hedefi vurduklarını ve 200 savaş uçağı kullandıklarını belirtti.

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı.

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İSRAİL MİSİLLEME ENDİŞESİYLE YOLCU UÇAKLARINI TAHLİYE EDİYOR

İsrail hava yolu şirketi El Al, İran'ın saldırılara olası misillemesi nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını yurt dışına tahliye etmeye başladı.

İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El Al'ın Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye etmeye başladığını belirtti.

Drir, El Al'ın yolcu uçaklarının yurt dışına tahliye edildiğini belirtirken hangi ülkeye götürüldüğüne ilişkin ise bilgi vermedi.

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ÜRDÜN'DE UYARI SİRENLERİ ÇALDI

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Tahran yönetiminden misilleme beklenirken Ürdün’de uyarı sirenleri çaldı.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasının ardından hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarının (İHA) savaş uçakları ve hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Müdahalenin, bazı füzelerin ve İHA’ların Ürdün topraklarına, özellikle de yerleşim alanlarına düşme ihtimali üzerine yapıldığı aktarılan açıklamada, herhangi bir şekilde ülke hava sahasının ihlaline izin verilmeyeceği ifade edildi.