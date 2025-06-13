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        Haberler Dünya Amerika ABD: İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil değiliz | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil değiliz

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 05:36 Güncelleme: 13.06.2025 - 05:36
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        ABD: İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil değiliz
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        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı.

        Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, "Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        AA'nın haberine göre; Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı.

        Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti.

        Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.

        İsrail İran'a saldırdı
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        #ABD
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