İsrail'den İran'ın başkenti Tahran'a saldırı

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği bildirilirken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'dan gelebilecek bir yanıta karşı acil durum ilan etti.

İran devlet televizyonu, İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selâmi ise saldırılar neticesinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Selami'yle birlikte İran Genelkurmay Başkanı'nın da hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi.

İran'ın çeşitli kentlerine saldırı düzenleyen İsrail'in, Tebriz kentini de hedef aldığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İsrail'in Tebriz kentinde 5 noktayı hedef aldığını duyurdu.

Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan konuşmasında, "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İrana saldırı başlattıklarını duyurdu.

İsraile yönelik İran tehlikesi ortadan kalkana kadar saldırıların süreceği tehdidinde bulunan Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti.

Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü. İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu savundu.

İsrail merkezli Kanal 13'e konuşan bir İsrailli yetkili ise "Günlerce sürecek bir çatışmaya hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

İsrailli bir güvenlik kaynağına göre, saldırıda İran Genelkurmay Başkanı'nın hayatını kaybetmiş olma ihtimali artıyor.

İSRAİL ORDUSU: SALDIRI BAŞLATTIK

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı.