İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler

Dünya yeniden İsrail ve İran arasındaki çatışmaya sahne oluyor.

İran'ın Umman'da ABD ile nükleer müzakereleri gerçekleştireceği pazar gününden iki gün öncesinde İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurdu.

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İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri hayatını kaybetti.

İsrail askeri sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İran'ın misilleme olarak İsrail topraklarına doğru yaklaşık 100 insansız hava aracı fırlattığını ve İsrail'in bunları engellemek için çalıştığını söyledi.

İran medyası ve görgü tanıkları ülkenin Natanz'daki ana uranyum zenginleştirme tesisi de dahil olmak üzere patlamalar olduğunu bildirirken, İsrail misilleme füze ve insansız hava aracı saldırıları beklentisiyle olağanüstü hal ilan etti.

Birleşik Krallık'tan İsrail'e tepki

İsrail'in saldırısına dünyadan gelen tepkiler ise Tel Aviv yönetimine karşı bir pozisyonda.

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İlk olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklama yaparken, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dahli olmadığını söyledi. Başkan Trump da daha sonra İran'ın elinde nükleer silahla müzakere masasına oturmasına izin veremeyeceklerini açıkladı.

Birleşik Krallık'tan kritik bir açıklama geldi. Times gazetesi, Starmer yönetiminin, İran'ın İsrail'e misilleme yapması durumunda İsrail'in yanında olmayacağını bildirdi. NATO: Tansiyon düşürülmeli NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD de dâhil olmak üzere NATO müttefiklerinin Orta Doğu'daki durumu yatıştırmak için çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. "Bu İsrail'in tek taraflı bir eylemiydi. Bu nedenle ABD de dahil olmak üzere pek çok müttefikin gerilimi düşürmek için çalışmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Bunu yaptıklarını biliyorum. Ve bence şu anda günün ilk gerekliliği bu." Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar İsrail saldırısını kınadı. Mısır, süreci yakından takip ettiklerini duyurdu. "Putin bilgilendiriliyor" Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in anlık olarak Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İsrail ve İran arasındaki çatışmayla ilgili rapor aldığını duyurdu. Rusya'nın İsrail'in İran'a saldırısını ve tansiyonun yükselmesini kınadığı bildirilirken, durumdan endişeli olduklarını açıkladı. İsrail'in Paris Büyükelçisi de bir açıklama yaparak saldırıdan Fransa'nın haberi olmadığını, bir bilgilendirme yapmadıklarını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı da iki tarafa gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise ihtiyaç duyulması halinde üçüncü ülke vatandaşlarının Orta Doğu bölgesinden tahliyesine yardımcı olacak bir mekanizmayı devreye sokabileceğini söyledi. Yunanistan, Güvenlik Konseyi'ni Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili topladı. İsrail'e tek açık destek ise Çekya'dan geldi. Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, İsrail'in Orta Doğu'da nükleer bomba üretimini engellemek için harekete geçmesini anlayışla karşıladığını söyledi.