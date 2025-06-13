Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler | Dış Haberler

        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler

        İsrail'in gece yarısı İran'ın başkenti Tahran'a saldırması, nükleer tesisleri vurması ve İran Devrim Muhafızları Komutanı ile İran Genelkurmay Başkanı'nın hayatını kaybetmesinin ardından dünyadan çeşitli tepkiler geldi. ABD saldırılarda bir dahli olmadığını duyururken, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıyı kınadığını duyurdu. Mısır, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Birleşik Krallık ise İran'ın misilleme yapması durumunda İsrail'in yanında olmayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 10:03 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya yeniden İsrail ve İran arasındaki çatışmaya sahne oluyor.

        İran'ın Umman'da ABD ile nükleer müzakereleri gerçekleştireceği pazar gününden iki gün öncesinde İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurdu.

        İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri hayatını kaybetti.

        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Haberi Görüntüle

        İsrail askeri sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İran'ın misilleme olarak İsrail topraklarına doğru yaklaşık 100 insansız hava aracı fırlattığını ve İsrail'in bunları engellemek için çalıştığını söyledi.

        İran medyası ve görgü tanıkları ülkenin Natanz'daki ana uranyum zenginleştirme tesisi de dahil olmak üzere patlamalar olduğunu bildirirken, İsrail misilleme füze ve insansız hava aracı saldırıları beklentisiyle olağanüstü hal ilan etti.

        Birleşik Krallık'tan İsrail'e tepki

        İsrail'in saldırısına dünyadan gelen tepkiler ise Tel Aviv yönetimine karşı bir pozisyonda.

        REKLAM
        İsrail İran'a saldırdı
        Haberi Görüntüle

        İlk olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklama yaparken, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dahli olmadığını söyledi. Başkan Trump da daha sonra İran'ın elinde nükleer silahla müzakere masasına oturmasına izin veremeyeceklerini açıkladı.

        Birleşik Krallık'tan kritik bir açıklama geldi. Times gazetesi, Starmer yönetiminin, İran'ın İsrail'e misilleme yapması durumunda İsrail'in yanında olmayacağını bildirdi.

        NATO: Tansiyon düşürülmeli

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD de dâhil olmak üzere NATO müttefiklerinin Orta Doğu'daki durumu yatıştırmak için çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

        "Bu İsrail'in tek taraflı bir eylemiydi. Bu nedenle ABD de dahil olmak üzere pek çok müttefikin gerilimi düşürmek için çalışmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Bunu yaptıklarını biliyorum. Ve bence şu anda günün ilk gerekliliği bu."

        Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar İsrail saldırısını kınadı. Mısır, süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.

        "Putin bilgilendiriliyor"

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in anlık olarak Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İsrail ve İran arasındaki çatışmayla ilgili rapor aldığını duyurdu.

        Rusya'nın İsrail'in İran'a saldırısını ve tansiyonun yükselmesini kınadığı bildirilirken, durumdan endişeli olduklarını açıkladı.

        İsrail'in Paris Büyükelçisi de bir açıklama yaparak saldırıdan Fransa'nın haberi olmadığını, bir bilgilendirme yapmadıklarını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı da iki tarafa gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise ihtiyaç duyulması halinde üçüncü ülke vatandaşlarının Orta Doğu bölgesinden tahliyesine yardımcı olacak bir mekanizmayı devreye sokabileceğini söyledi. Yunanistan, Güvenlik Konseyi'ni Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili topladı.

        İsrail'e tek açık destek ise Çekya'dan geldi. Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, İsrail'in Orta Doğu'da nükleer bomba üretimini engellemek için harekete geçmesini anlayışla karşıladığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        İTO'dan faiz açıklaması
        İTO'dan faiz açıklaması
        Habertürk Anasayfa