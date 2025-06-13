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        Haberler Dünya Ortadoğu İran dini lideri Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz | Dış Haberler

        İran dini lideri Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz

        İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise, İran'a yönelik başlattıkları saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 06:50 Güncelleme: 13.06.2025 - 06:50
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        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
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        İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

        AA'nın İran devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre; Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir." ifadesini kullandı.

        İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.

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        ŞİKARÇİ: AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEKLER

        İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail saldırılarına sert cevap vereceklerini söyledi.

        İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, İsrail'in ülkesine saldırılarını değerlendirdi.

        Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler." dedi.

        İranlı yetkili, İsrail saldırısında bazı komutanların hayatını kaybettiğini belirtti.

        İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI ZAMİR: UYARIYORUM, AĞIR BEDEL ÖDERSİNİZ

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik başlattıkları saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz." dedi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti.

        Başlattıkları saldırılarla "geri dönüşü olmayan bir noktada" olduklarını aktaran Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü.

        Zamir, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" ifadesini kullandı.

        İran'ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağını dile getiren Zamir, "beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı" olacağını kaydetti.

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        #Son dakika haberler
        #iran
        #israil
        #Ali Hamaney
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