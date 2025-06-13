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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda kalmasına artık gerek kalmadığını belirtti | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda kalmasına artık gerek kalmadığını belirtti

        İsrail'in İran'a yönelik başlattığı hava saldırıların ardından halka seslenen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bedava savaş yoktur" diyerek İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları gerekebileceğini söyledi. Açıklamasından 2 saat sonra ise artık sığınaklarda kalmaya gerek olmadığını duyurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de vatandaşların markete akın ettiği ve rafların boş olduğu görüldü.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:54
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        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
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        İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından halka seslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bedava savaş yoktur" ifadesini kullanarak İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları gerekebileceğini bildirdi.

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        Netanyahu bu açıklamasından iki saat sonra bir açıklama daha yaparak İsraillilerin sığınaklarda kalmasına gerek kalmadığını duyurdu.

        Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını iddia etti.

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        "BEDAVA SAVAŞ YOKTUR"

        İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını kaydeden Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur" ifadesini kullandı.

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        İsrail, farklı kentlerdeki İran hedeflerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

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        MARKET RAFLARI BOŞ KALDI

        Sosyal medyadaki görüntülerde de İsrailli vatandaşların panik halinde alışveriş yaptığı görüldü. Vatandaşların, marketlere akın ettiği ve rafları boş olduğu görüldü.

        "TEHLİKE ORTADAN KALKANA KADAR SALDIRILAR SÜRECEK"

        Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini açıkladıkları ilk açıklamasında, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

        ​​​​​​​Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan konuşmasında, "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.

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        İsrail'e yönelik İran tehlikesi ortadan kalkana kadar saldırıların süreceği tehdidinde bulunan Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti.

        Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.

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        İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu savundu.

        "YÜKSELEN ASLAN" SALDIRISI

        Netanyahu, başlattıkları saldırının adının "Yükselen Aslan" olduğunu duyurarak "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz'daki İran'ın ana zenginleştirme tesisini hedef aldık." dedi.

        İran'ın balistik füze programına saldırdıklarını belirten İsrail Başbakanı, geçen yıl İran'ın kendilerine 300 füze ateşlediğini, kendilerinin ise bir ton patlayıcı taşıyan 25 füze ateşlediklerini belirtti.

        Netanyahu, İran'ın 3 yıl içinde 10 bin balistik füze üretmeyi hedeflediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunarak İran'a çok büyük darbe vurduklarını, sorunlarının İran halkıyla değil rejimiyle olduğunu ileri sürdü.

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