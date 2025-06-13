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        Haberler Dünya İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama | Dış Haberler

        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama

        Son dakika... İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "İran'ın nükleer bombası olamaz müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz" dedi. Diğer yandan Beyaz Saray, Trump'ın bu akşam Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 06:57 Güncelleme: 13.06.2025 - 07:55
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        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
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        İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

        ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer bombası olamaz müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz" dedi.

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        "GEREKİRSE İSRAİL'İ SAVUNACAĞIZ"

        Trump açıklamasının devamında, "Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var" ifadelerini kullandı.

        İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." açıklamasında bulundu.

        Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın bu akşam Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını bildirdi.

        Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili de İran ile nükleer görüşmelerin bu Pazar günü Umman'da devam etmesini beklediklerini söyledi.

        RUBIO: ABD'NİN DAHLİ YOK

        Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dahli olmadığını söyledi. Saldırıların ardından yazılı açıklama yapan Rubio, Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, "Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." dedi.

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        Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı.

        Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti.

        Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.

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