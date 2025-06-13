Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan açıklama geldi.

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Pezeşkiyan, ilk açıklamasında "İran'ın tepkisi pişman edecek" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" ifadelerini kullandı.

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İran Cumhurbaşkanı, "Siyonist rejim bugünkü eyleminden pişmanlık duyacak" açıklamasında bulundu.

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"İRAN HALKI SESSİZ KALMAYACAK"

İran yetkilileri ve halkı olarak bu saldırının karşısında sessiz kalmayacaklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Elbette ülke yetkilileri ve İran halkı bu suç karşısında sessiz kalmayacak, İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve güçlü cevabı düşmanı yaptığı aptalca hareketinden dolayı pişman edecektir." ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan, İsrail’in saldırılarına cevap olarak ülkenin bütünlüğünün meşru savunulmasında da kararlı adımlar atacaklarını söyledi.

Halka birlik ve bütünlüğü koruma çağrısında bulunan Pezeşkiyan, düşmanlarının psikolojik savaşına kulak asılmaması ve yetkililere yardımcı olunmasını istedi.

İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.