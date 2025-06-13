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        Haberler Dünya Son dakika: Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim | Dış Haberler

        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim

        ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a anlaşma yapması için şans üstüne şans verdim. Onlara anlaşma yapmaları gerektiğini söyledim ama ne kadar uğraşsalar da bir türlü yapamadılar. İran hemen bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak anılan ülkesini kurtarmalı" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 13:04 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:38
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        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
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        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırmasının ardından bir kez daha açıklama yaparak İran'ı uyardı.

        "İran'a anlaşma yapması için şans üstüne şans verdim. Onlara anlaşma yapmaları gerektiğini söyledim ama ne kadar uğraşsalar da bir türlü yapamadılar." diyen Trump, İran'ın hemen bir anlaşma yapması ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak anılan ülkeyi kurtarmaları gerektiğini söyledi.

        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
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        Trump, "Artık bu duruma son verme zamanı" dedi:

        "Halihazırda büyük bir ölüm ve yıkım yaşandı, ancak bir sonraki planlanmış saldırıların daha da acımasız olacağı bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var."

        "Tahran'a 2 ay vermiştim"

        Truth Social'da paylaşımlarından sonra ABC News'e de konuşan Trump, şunları söyledi:

        "İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi. Dahası da gelecek. Çok daha fazlası. Onlara bir şans verdik ve bunu kullanmadılar. Çok sert vurdular, çok sert. Ne kadar sert vurulabilirse o kadar sert vurdular. İran'ın belki ikinci bir şansı olabilir."

        Trump İsrail'in saldırılarından önce İran'a nükleer anlaşma konusunda 60 günlük bir ültimatom verdiğini ancak Tahran'ın şimdi ikinci bir şansı olduğunu söyledi.

        "İki ay önce İran'a 'anlaşma yapması' için 60 günlük bir ültimatom verdim. Bunu yapmaları gerekirdi! Bugün 61. gün. Onlara ne yapmaları gerektiğini söyledim ama bir türlü yapamadılar. Şimdi belki de ikinci bir şansları var!"

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        "Saldırıdan haberdardım"

        Wall Street Journal'a da konuşan Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının bilgisi dahilinde gerçekleştiğini açıkladı.

        Dün İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüştüğünü söyleyen Trump, "Saldırı piyasalar için harika olacak çünkü İran nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

        ABD ve İran, Umman'da nükleer müzakereler çerçevesinde pazar günü masaya oturacaktı.

        Trump ne demişti?

        İsrail'in İran'a saldırısının akabinde bir açıklama yapan Trump, "İran'ın nükleer bombası olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Gerekirse İsrail'i savunacağız" demişti.

        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
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        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, 15 Haziran'da Umman'da düzenlenmesi planlanmış olan İran görüşmesine katılım gösterme niyetinde olduğu iddia ediliyor.

        İran ise İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.

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