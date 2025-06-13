Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki: Apaçık bir provokasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.

"ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYAN APAÇIK BİR PROVAKASYON"

İsrail'in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.

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"NETANYAHU HÜKÜMETİ TÜM DÜNYAYI FELAKETİ SÜRÜKLEME GAYRETİNDE"

Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.

Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim Haberi Görüntüle Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir. Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'den İsrail'e tepki Haberi Görüntüle Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz."