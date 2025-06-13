Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarına Türkiye'den peş peşe tepkiler geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, İran'a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur. İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." denildi.

Açıklamada, "Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir." ifadeleri kullanıldı. REKLAM "İSRAİL'İN SALDIRGAN EYLEMLERİNE BİR AN ÖNCE SON VERMESİ GEREKMEKTEDİR" İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler Haberi Görüntüle Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti Haberi Görüntüle AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU HUKUKSUZ SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini eklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır." ALTUN: SOYKIRIMCI NETANYAHU YÖNETİMİ NE KADAR TEHLİKELİ HALE GELDİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir." görüşünü paylaştı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı.

"İsrail tarafından İran'a karşı dün gece gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz; İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullanan Altun, İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırganlığıyla başlayan sürece uluslararası toplumun tepkisizliğinin, tüm bölgeyi ateşe atan ve dünya barışını tehdit eden bir hal aldığına işaret etti. Altun, şunları kaydetti: "Gelinen noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge barışı adına İsrail saldırganlığına karşı yaptığı uyarılarda ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. İsrail'in saldırısını, enerji güvenliğinden küresel ekonomiye, uluslararası hukuktan küresel diplomasiye kadar çok boyutlu bir şekilde değerlendirilecektir. Bununla birlikte uluslararası toplum, bölge ve dünya barışı için artık harekete geçmeli ve İsrail’in sınır tanımaz ve pervasız saldırganlığına karşı net bir tavır almalıdır. Türkiye olarak bölge ve dünya barışı çalışmaya, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız tutumuna karşı durmaya ve bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edeceğiz."