İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti

İsrial'in İran'a saldırısı bölgeyi yeniden alevlendirdi.

REKLAM advertisement1

İsrail geceyarısı İran'a karşı geniş çaplı saldırılar düzenleyerek Tahran'ın nükleer tesislerini, balistik füze fabrikalarını ve askeri komutanları hedef aldı.

İsrail kapsamlı hava saldırılarının yanı sıra Mossad teşkilatı ile hava saldırılarından önce İran içinde bir dizi gizli sabotaj operasyonu gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarla İran'ın stratejik füze sahalarına ve hava savunma kabiliyetlerine zarar vermenin amaçlandığı bildirildi.

İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

"İRANLI BİR KOMUTANIN EVİ HEDEF ALINDI"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail'in saldırılarında İranlı bir komutanın dairesinin doğrudan hedef alındığı iddia edildi.

6 NÜKLEER BİLİMCİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda İran'ın en büyük kaybı en üst düzey iki komutanı olan İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri olurken, 6 nükleer bilimcinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Reuters'a konuşan iki kaynak, İsrail'in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğünü söyledi.

İran lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'yi atadı.

REKLAM Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu. İsrail tarafı, İran'a gerçekleştirilen saldırıda ölen İranlı üst düzey isimlerin listesinin uzun ve benzersiz olduğunu iddia etti.