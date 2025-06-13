Beşiktaş'tan santrfor hamlesi: Promise David
Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek ve hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Belçika basını, Union Saint-Gilloise forması giyen santrfor Promise David'in, siyah-beyazlıların kıskacında olduğunu iddia etti.
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Yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için yeni bir iddia gündeme geldi.
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Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Union Saint-Gilloise forması giyen santrfor Promise David ile ilgileniyor.
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TEKLİF 8 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın David için Belçika ekibine 8 milyon euro teklif ettiği yazıldı.
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Union Saint-Gilloise'nin ise Beşiktaş'ın bu teklifini düşük bulduğu ve reddettiği aktarıldı.
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Geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giyen David, 24 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 378 dakika sahada kadlı.
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