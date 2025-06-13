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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Bernardo Silva heyecanı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Bernardo Silva heyecanı!

        Galatasaray, gece saat 00.00'de Galata Kulesi'nde ışık gösterisi yaparken, yeni transfer Sane'nin yüzü Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Sane'nin arkasında beliren futbolcu silüeti ise Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'ya benzetildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 10:13 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:13
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        Bernardo Silva heyecanı!
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        Galatasaray Kulübü, saatler 00.00'ı gösterdiğinde Galata Kulesi'nde dikkat çeken bir ışık gösterisi yaptı.

        Galatasaray'ın YouTube kanalında "Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz." başlığıyla saat 00.00'da başlatılan canlı yayında ilk olarak Şampiyonlar Ligi müziği ile aslan kükremesi ekranlara geldi. Sarı-kırmızılıların yayınında daha sonra ise Leroy Sane'nin yüzü Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

        SANE: GALATASARAY MUTLULUKTUR

        Yaklaşık 8 dakika süren yayın sonrası Galatasaray, bu anları sosyal medya hesabından, "Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu." açıklamasıyla paylaştı.

        Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayan Leroy Sane ise, "Galatasaray mutluluktur!" ifadelerini yazdı.

        BERNARDO SILVA HEYECANI!

        Galatasaray'ın yaptığı yayında Leroy Sane'nin arkasında beliren bir görüntü ise dikkat çekti. Sane'nin arkasına yansıyan görüntü Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva'ya benzetildi.

        Aynı yayında bir görüntü ise Portekiz bayrağına benzetildi ve sosyal medyadaki Bernardo Silva iddiaları daha da güçlendi.

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