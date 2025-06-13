Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
İsrail'in İran'a saldırmasıyla bölgede gerilim tırmanırken gözler ülkelerin savunma harcamalarına çevrildi. İşte 2025 itibarıyla savunma bütçesi en yüksek 25 ülke
- 1
ABD
Savunma Bütçesi: 895 milyar dolar
- 2
Çin
Savunma Bütçesi: 266.9 milyar dolar
- 3
Rusya
Savunma Bütçesi: 126 milyar dolar
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- 4
Hindistan
Savunma Bütçesi: 75 milyar dolar
- 5
Suudi Arabistan
Savunma Bütçesi: 74.8 milyar dolar
- 6
İngiltere
Savunma Bütçesi: 71.5 milyar dolar
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- 7
Japonya
Savunma Bütçesi: 57 milyar dolar
- 8
Avustralya
Savunma Bütçesi: 55.7 milyar dolar
- 9
Fransa
Savunma Bütçesi: 55 milyar dolar
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- 10
Ukrayna
Savunma Bütçesi: 53.7 milyar dolar
- 11
Almanya
Savunma Bütçesi: 50 milyar dolar
- 12
Polonya
Savunma Bütçesi: 48.7 milyar dolar
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- 13
Türkiye
Savunma Bütçesi: 47 milyar dolar
- 14
Güney Kore
Savunma Bütçesi: 46.3 milyar dolar
- 15
Kanada
Savunma Bütçesi: 41 milyar dolar
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- 16
İtalya
Savunma Bütçesi: 30.9 milyar dolar
- 17
İsrail
Savunma Bütçesi: 30.5 milyar dolar
- 18
Hollanda
Savunma Bütçesi: 27 milyar dolar
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- 19
Brezilya
Savunma Bütçesi: 26.2 milyar dolar
- 20
İsviçre
Savunma Bütçesi: 25.1 milyar dolar
- 21
Cezayir
Savunma Bütçesi: 25 milyar dolar
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- 22
İspanya
Savunma Bütçesi: 23.4
- 23
Tayvan
Savunma Bütçesi: 19.7 milyar dolar
- 24
Paraguay
Savunma Bütçesi: 17.6 milyar dolar
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- 25
İran
Savunma Bütçesi: 15.4 milyar dolar