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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Savunma bütçesi en yüksek ülkeler - Savunma Sanayi Haberleri

        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler

        İsrail'in İran'a saldırmasıyla bölgede gerilim tırmanırken gözler ülkelerin savunma harcamalarına çevrildi. İşte 2025 itibarıyla savunma bütçesi en yüksek 25 ülke

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:27
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        • 1

          ABD

          Savunma Bütçesi: 895 milyar dolar

        • 2

          Çin

          Savunma Bütçesi: 266.9 milyar dolar

        • 3

          Rusya

          Savunma Bütçesi: 126 milyar dolar

        • 4

          Hindistan

          Savunma Bütçesi: 75 milyar dolar

        • 5

          Suudi Arabistan

          Savunma Bütçesi: 74.8 milyar dolar

        • 6

          İngiltere

          Savunma Bütçesi: 71.5 milyar dolar

        • 7

          Japonya

          Savunma Bütçesi: 57 milyar dolar

        • 8

          Avustralya

          Savunma Bütçesi: 55.7 milyar dolar

        • 9

          Fransa

          Savunma Bütçesi: 55 milyar dolar

        • 10

          Ukrayna

          Savunma Bütçesi: 53.7 milyar dolar

        • 11

          Almanya

          Savunma Bütçesi: 50 milyar dolar

        • 12

          Polonya

          Savunma Bütçesi: 48.7 milyar dolar

        • 13

          Türkiye

          Savunma Bütçesi: 47 milyar dolar

        • 14

          Güney Kore

          Savunma Bütçesi: 46.3 milyar dolar

        • 15

          Kanada

          Savunma Bütçesi: 41 milyar dolar

        • 16

          İtalya

          Savunma Bütçesi: 30.9 milyar dolar

        • 17

          İsrail

          Savunma Bütçesi: 30.5 milyar dolar

        • 18

          Hollanda

          Savunma Bütçesi: 27 milyar dolar

        • 19

          Brezilya

          Savunma Bütçesi: 26.2 milyar dolar

        • 20

          İsviçre

          Savunma Bütçesi: 25.1 milyar dolar

        • 21

          Cezayir

          Savunma Bütçesi: 25 milyar dolar

        • 22

          İspanya

          Savunma Bütçesi: 23.4

        • 23

          Tayvan

          Savunma Bütçesi: 19.7 milyar dolar

        • 24

          Paraguay

          Savunma Bütçesi: 17.6 milyar dolar

        • 25

          İran

          Savunma Bütçesi: 15.4 milyar dolar

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