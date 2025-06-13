Galatasaray'da yeni hedef Sutalo!
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez de stoper transferi için harekete geçti. Galatasaray yönetiminin, Ajax forması giyen Hırvat savunma oyuncusu Josip Sutalo'yu gündemine aldığı öğrenildi.
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Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
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Stoper transferi için harekete geçen sarı-kırmızılılar, listesine Ajax forması giyen Josip Sutalo'yu ekledi.
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HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, Hırvat futbolcunun transferi için Juventus ve Premier Lig kulüpleri ile yarışıyor.
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Sutalo'yu satmaya sıcak bakan Ajax ise 25 yaşındaki futbolcusundan 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis geliri hedefliyor.
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Öte yandan Sutalo'yu listeye dahil eden Galatasaray, Hırvat oyuncu için şu ana kadar resmi bir teklifte ise bulunmadı.
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Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösterilen Sutalo'nun Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Ajax'ta geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Sutalo, 3 kez gol sevinci yaşadı.