966 milyar dolarlık çatışma
İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıyla bölgenin en büyük ekonomilerinden iki tanesi karşı karşıya geldi. İran İsrail'in yaklaşık 10 katı bir nüfusa sahip olsa da İsrail'den daha küçük bir ekonomiye sahip. Son veriler göre İsrail'in GSYH'si geçen yıl 565, İran'ınki ise 401 milyar dolara ulaştı
İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı sonrası gözler artan jeopolitik gerilim sebebiyle yeniden Orta Doğu'ya çevrildi.
İran'ın nasıl bir cevap vereceği henüz belli değilken söz konusu saldırı bölgenin önemli 2 ekonomisini karşı karşıya getirmiş oldu.
İran 91 milyonu aşan nüfusuyla nüfus olarak İsrail'in 10 katı büyüklüğe sahip olsa da ekonomik anlamda İsrail'in gerisinde bulunuyor.
TOPLAMLARI TÜRKİYE'DEN KÜÇÜK
Yıllar içerisinde yaptırımların da etkisiyle ekonomisinde önemli daralmalar yaşayan İran geçen yıl yüzde 3.5'lik büyümeye imza attı. Böylece GSYH'si 401 milyar dolara ulaştı. İsrail ise resmi verilere göre devlet harcamalarının etkisiyle geçen yıl yüzde 1 büyüdü. İsrail'in GSYH'si 2024'te 565 milyar dolar oldu.
İki ülkenin ekonomilerinin toplamı 966 milyar dolara ulaşırken 1.3 trilyon dolarlık Türkiye ekonomisinin gerisinde kaldı.
Kişi başı gelire bakıldığında İsrail 52 bin 642 dolarla kişi başı geliri 4 bin 630 dolar olan İran2ın açık ara önünde yer alıyor.
2024'te İsrail'de yıllık enflasyon yüzde 3.1 olarak ölçülürken İran'da yüzde 31.5 oldu. İşsizlik oranları ise sırasıyla yüzde 3.2 ve yüzde 9.2 olarak açıklandı.
BİRİ AQÇIK DİĞERİ FAZLA VERDİ
Yüksek teknoloji üretimiyle bilinen İsrail geçen yıl 61.7 milyar dolarlık ihracat ve 91.5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Böylece 29.8 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. İran ise petrol satışı sayesinde 97 milyar dolar ihracat ve 34.7 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Ülkenin dış ticaret fazlası da böylece 62.3 milyar dolar oldu.
EN BÜYÜK TİCARET ORTAKLARI KİMLER?
İsrail'in en büyük ihracat pazarları geçen yıl ABD, Çin, Hindistan ve İngiltere oldu. İthalatta ise Çin, ABD, Almanya ve İsviçre öne çıktı.
İran'a bakıldığında ise en büyük ihracat pazarlarının Çin, Türkiye, Hindistan ve Pakistan olduğu görülüyor. İran'ın en fazla ithalat yaptığı ülkeler ise Çin, BAE, Türkiye ve Brezilya.