966 milyar dolarlık çatışma: İran ve İsrail'in ekonomik karşılaştırması - Para Haberleri

966 milyar dolarlık çatışma: İran ve İsrail'in ekonomik karşılaştırması - Para Haberleri

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı sonrası gözler artan jeopolitik gerilim sebebiyle yeniden Orta Doğu'ya çevrildi.

İran'ın nasıl bir cevap vereceği henüz belli değilken söz konusu saldırı bölgenin önemli 2 ekonomisini karşı karşıya getirmiş oldu.

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İran 91 milyonu aşan nüfusuyla nüfus olarak İsrail'in 10 katı büyüklüğe sahip olsa da ekonomik anlamda İsrail'in gerisinde bulunuyor.

TOPLAMLARI TÜRKİYE'DEN KÜÇÜK

Yıllar içerisinde yaptırımların da etkisiyle ekonomisinde önemli daralmalar yaşayan İran geçen yıl yüzde 3.5'lik büyümeye imza attı. Böylece GSYH'si 401 milyar dolara ulaştı. İsrail ise resmi verilere göre devlet harcamalarının etkisiyle geçen yıl yüzde 1 büyüdü. İsrail'in GSYH'si 2024'te 565 milyar dolar oldu.

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İki ülkenin ekonomilerinin toplamı 966 milyar dolara ulaşırken 1.3 trilyon dolarlık Türkiye ekonomisinin gerisinde kaldı.

İsrail İran Nüfus (bin kişi) 9.517 91.567 GSYH (milyar $) 565 401 Kişi başı gelir ($) 52.642 4630 2024 büyüme (%) 1 3.5 2024 enflasyon (%) 3.1 31.5 İşsizlik (%) 3.2 9.2 İhracat (milyar $) 61.7 97 İthalat (milyar $) 91.5 34.7

Kişi başı gelire bakıldığında İsrail 52 bin 642 dolarla kişi başı geliri 4 bin 630 dolar olan İran2ın açık ara önünde yer alıyor.

2024'te İsrail'de yıllık enflasyon yüzde 3.1 olarak ölçülürken İran'da yüzde 31.5 oldu. İşsizlik oranları ise sırasıyla yüzde 3.2 ve yüzde 9.2 olarak açıklandı.

BİRİ AQÇIK DİĞERİ FAZLA VERDİ Yüksek teknoloji üretimiyle bilinen İsrail geçen yıl 61.7 milyar dolarlık ihracat ve 91.5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Böylece 29.8 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. İran ise petrol satışı sayesinde 97 milyar dolar ihracat ve 34.7 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Ülkenin dış ticaret fazlası da böylece 62.3 milyar dolar oldu. EN BÜYÜK TİCARET ORTAKLARI KİMLER? İsrail'in en büyük ihracat pazarları geçen yıl ABD, Çin, Hindistan ve İngiltere oldu. İthalatta ise Çin, ABD, Almanya ve İsviçre öne çıktı. İran'a bakıldığında ise en büyük ihracat pazarlarının Çin, Türkiye, Hindistan ve Pakistan olduğu görülüyor. İran'ın en fazla ithalat yaptığı ülkeler ise Çin, BAE, Türkiye ve Brezilya.