İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?

Orta Doğu'da yükselen tansiyon, jeopolitik risk algısını küresel ölçekte artırırken, yatırımcılar altın, dolar ve tahvil gibi güvenli limanlara yöneldi. Küresel piyasalarda risk iştahı törpülendi.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri de, İsrail’in İran’a hava saldırısı düzenlemesinin ardından Cuma sabahı düşüş yaşadı. S&P 500 vadeli işlemleri, Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 1,55 düştü.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısında yüzde 4,06 değer kaybederek 9.133,47 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 3,97 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla düşen yüzde 6,09 ile iletişim oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, dün akşamki kapanışının ardından İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesiyle yüzde 7'den fazla yükseldi. Brent petrol vadeli işlemleri sabah saatlerinde, 27 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 78,50 doları gördü. Brent petrol Türkiye saati ile 09.53 itibarıyla 73.72 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı. SALDIRI, ALTIN FİYATLARINI DA ETKİLEDİ İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırının ardından petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 doları gördü.