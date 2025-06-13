İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş

İsrail'in İran'a saldırmasının ardından petrol fiyatları Cuma günü yüzde 10'dan fazla artarak son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum Orta Doğu'daki gerginliği daha da tırmandırırken, petrol arzının kesintiye uğraması konusunda endişeleri de artırdı.

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Brent petrol vadeli işlemleri, 27 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 78,50 doları görürken, WTI, 21 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 77,62 dolara ulaştı. Ani yükseliş, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 2022'den bu yana en büyük günlük hareketlenme oldu.

Reuters'ın haberine göre ING analistleri "Bu durum jeopolitik belirsizliği önemli ölçüde artırdı ve petrol piyasasının olası arz kesintilerine karşı daha büyük bir risk primi fiyatlandırmasını gerektiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Phillip Nova kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva ise "İran acil durum ilan etti ve misilleme yapmaya hazırlanıyor. Bu durum sadece kesintiler değil, aynı zamanda diğer komşu petrol üreticisi ülkelere de bulaşma riskini artırıyor" dedi.

REKLAM İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI İsrail gece yarısı, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırının ardından başkent Tahran'ın birçok bölgesinde, şiddetli patlamaların yaşandığı bildirildi. İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına saldırmak için ve İran rejiminin İsrail'e karşı devam eden saldırganlığına yanıt vermek amacıyla hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı söylenen duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı belirtildi. Gece saatlerinden başlayarak devam eden hava saldırılarında, başkent Tahran'ın yanı sıra farklı kentlerin de hedef alındığı ve birçok askeri nokta ile nükleer tesislerde patlamalar yaşandığı bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, kısa bir süre önce, İran'ın İsrail'in bekasına yönelik tehdidini geri püskürtmek için hedefli bir askeri operasyon olan 'Yükselen aslan' harekatını başlattı. Bu tehdit ortadan kalkana kadar bu operasyon günlerce devam edecek." ifadelerini kullandı.