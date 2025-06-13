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        Haberler Ekonomi Altın İsrail'in İran'a saldırısı sonrası altın fiyatları da yükseldi - Altın Haberleri

        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası altın fiyatları da yükseldi

        İsrail İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların gerektiği kadar uzun süreceğini bildirirken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ABD'nin saldırılara herhangi bir şekilde dahil olmadığını önceliklerinin ABD vatandaşlarını korumak olduğunu dile getirdi. İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırının ardından petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 doları gördü

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 13.06.2025 - 07:25 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:43
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        İran'a saldırı sonrası altın fiyatları da yükseldi
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        İsrail gece yarısı, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırının ardından başkent Tahran'ın birçok bölgesinde, şiddetli patlamaların yaşandığı bildirildi.

        İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına saldırmak için ve İran rejiminin İsrail'e karşı devam eden saldırganlığına yanıt vermek amacıyla hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı söylenen duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı belirtildi.

        Gece saatlerinden başlayarak devam eden hava saldırılarında, başkent Tahran'ın yanı sıra farklı kentlerin de hedef alındığı ve birçok askeri nokta ile nükleer tesislerde patlamalar yaşandığı bildirildi.

        NETANYAHU: OPERASYON GÜNLERCE DEVAM EDECEK

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, kısa bir süre önce, İran'ın İsrail'in bekasına yönelik tehdidini geri püskürtmek için hedefli bir askeri operasyon olan 'Yükselen aslan' harekatını başlattı. Bu tehdit ortadan kalkana kadar bu operasyon günlerce devam edecek." ifadelerini kullandı.

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

        İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırının ardından petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 doları gördü

        Altın bu yıl yüzde 33.5 değer kazandı. Yatırımcılar, Başkan Donald Trump’ın sert ticaret politikaları ve Ukrayna dahil olmak üzere artan jeopolitik gerilimler nedeniyle güvenli liman olan altına yönelmeye devam ediyor. Merkez bankaları ve egemen fonlardan gelen güçlü talep de fiyatları destekledi.

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