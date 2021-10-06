Holdingden yapılan açıklamaya göre, Philip Morris International (PMI), bu şirketlerin yüzde 75'ini, 1990'lı yılların başındaki kuruluşlarından bu yana iştirakleri aracılığıyla elinde bulunduruyor.

PMI, Sabancı Holding'in PHILSA ve PMSA'daki hisselerinin tamamını (yüzde 25) alma planıyla bugün Rekabet Kurumuna başvuruda bulundu.

30 YIL ARADAN SONRA ORTAKLIĞI SONA ERMİŞ OLACAK

Planlanan 2 milyar 887 milyon TL tutarındaki hisse devir bedeli kapanış tarihinde ve 2021 mali yılının sona ermesini takiben önceden belirlenmiş bir takım düzeltmelere tabi tutulacak.

Gerekli koşulların sağlanması ve ilgili onay ve izinlerin alınması koşuluyla Sabancı Holding ve PMI'ın iştiraki arasında bağlayıcı pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. 1991 yılında Philip Morris’in %75 ve Sabancı Holding’in %25 ortaklığıyla ile Philsa kurulmuştu. 30 yıl aradan sonra Sabancı’nın sigarada ortaklığı sona ermiş olacak.

REKABET KURUMU'NA MÜRACAAT ETMEYE KARAR VERİLDİ

Holdingten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile Philip Morris Products S.A. (PM), Şirketimize ait, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) sermayesinin %25'ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinin %24,75'ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamının, 2.887.000.000 TL bedelle PM'ye ve/veya iştiraklerine devrinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Rekabet Kurumu'na müracaat etmeye karar vermişlerdir.

DEVİR BEDELİ KESİNLEŞTİĞİNDE KAMUOYUNA DUYURULACAK

Rekabet Kurulu'nun işleme onay vermesi ve diğer koşulların yerine getirilmesi şartıyla, Şirketimiz ve PM arasında bir pay alım-satım sözleşmesi imzalanacak ve kapanış işlemleri gerçekleştirilecektir. Planlanan kapanış işlemleri tahtında, Şirketimize ait PHILSA ve PMSA payları PM'ye ve/veya iştiraklerine devredilecek ve kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası devir bedeli aynı gün Şirketimizce tahsil edilecektir. Öte yandan, 2021 mali yılının sona ermesini takiben, devir bedeli önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır.



Bu çerçevede, işleme ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 06.10.2021 tarihinde Rekabet Kurumu başvurusu gerçekleştirilmiştir. Gerekli koşulların sağlanması ve ilgili izin ve onayların alınması şartıyla, Şirketimiz ile PM arasında pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.