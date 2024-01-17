Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi 1.250 girişimciye ulaştı

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Geçtiğimiz yıl gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da, Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa’nın iş birliğiyle kurulan Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, kısa sürede binlerce girişimci adayına ve gence ulaştı.

Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi olarak vurgulanan Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 25 Ekim’de faaliyetlerine başlayan merkezin, düzenlenen eğitimlerine kısa sürede 1.250 kişi katıldı.

120 BİN TL HİBE DESTEĞİ

Deprem bölgesinin yerel kalkınmasına öncülük etmek hedefiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, bölgede yeni iş fırsatları yaratılması, dolayısıyla bölgeden göçün engellenmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması için çalışıyor.

Yine proje kapsamında pek çok girişimci etkinliği de düzenleniyor. Bunun son örneklerinden biri olan ve Facebook İstasyon’da gerçekleştirilen Demo Günü’nde deprem sonrası bölgesel yerel kalkınmayı teşvik eden yeni iş fikirleri yarıştı. 5 takımın katıldığı etkinlikte uygunluk, ticari, odak alan, sosyal fayda, iş modeli, bölgeye katkı potansiyeli gibi kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirmeyle en başarılı üç fikir seçildi. “Hatay’ı Yașat”ın birinci, “Makarnapp”ın ikinci ve “Koza”nın üçüncü olduğu etkinlikte bu üç takıma toplam 120 bin TL hibe desteği verildi.