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        Haberler Dünya Rusya'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 70 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Rusya'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 70 kişi yaralandı

        Rusya'ya bağlı Komi Özerk Cumhuriyeti'nde dün akşam saatlerinde hareket halindeki yolcu treni raydan çıktı. 215 yolcunun bulunduğu trende 70 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 08:22 Güncelleme: 27.06.2024 - 08:22
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        Rusya'da yolcu treni raydan çıktı
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        Rusya'ya bağlı Komi Özerk Cumhuriyeti'nde hareket halindeki yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Rusya Demiryollarının basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Komi bölgesinde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin 14 vagonundan 9'u raydan çıktı.

        Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, trende bulunan 215 yolcudan yaklaşık 70'inin yaralandığı, bunlardan 10'unun durumun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

        Rusya'nın Kuzey Batı Ulaştırma Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

        İlk belirlemelere göre kazanın, selin tren yoluna zarar vermesinden kaynaklandığı belirtildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
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