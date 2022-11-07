Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki otomobil pazarında daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının yüzde 62.8 azalarak 45 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 25 düştüğü belirtildi.

Rusya'da sıfır otomobil satışları, Şubat ayında Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinden sonra üreticilerin parçalara erişimini sınırlayan yaptırımlar ve yabancı üreticilerin ülkedeki faaliyetlerini askıya almasından bu yana düşüş gösteriyor.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Ukrayna savaşının başlamasından sonra, Rusya'da bulunan şirketleri temsil eden AEB, 2022 sonu için yüzde 3.3'lük büyüme beklentisini yüzde 50 düşürmüştü.