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        Haberler Dünya Rus muhalif Navalny hapishanede nasıl öldü?

        Rus muhalif Navalny hapishanede nasıl öldü?

        47 yaşındaki Rus muhalif Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 65 km kuzeyinde tutulduğu hapishanede 16 Şubat günü ölü bulundu. Navalny'nin nasıl öldüğüne ilişkin belirsizlik sürerken, bir insan hakları grubu lideri Navalny'nin soğukta bekletilerek kalbine atılan bir yumruk sonrası hayatını kaybetmiş olabileceğini iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 12:49 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:49
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        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
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        16 Şubat günü cezaevinde ölü bulunan Rus muhalif Aleksey Navalny'nin nasıl öldüğü sorusu hala belirsizliğini korurken, İngiliz basınında buna dair bir iddia ortaya atıldı.

        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü Haberi Görüntüle

        İngiliz The Times gazetesine konuşan bir insan hakları grubu lideri, Navalny'nin hava sıcaklığının -27 dereceye kadar düştüğü bir günde dışarıya bırakıldıktan sonra kalbine bir yumruk atılarak öldürüldüğünü iddia etti.

        RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

        Rus muhalif Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 65 km kuzeyinde tutulduğu hapishanede hayatını kaybetmişti. Navalny'nin nasıl öldüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rus yetkililer, ölüm nedeninin araştırıldığını açıklamıştı.

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        "KGB'NİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ"

        Rusya'da Navalny'nin ölümüne ilişkin belirsizlik sürerken, insan hakları grubu Gulagu.net'in kurucusu Vladimir Osechkin, The Times'a yaptığı açıklamada Navalny'nin KGB üyelerinin "ayırt edici özelliği" olduğu söylenen "tek yumruk" tekniği kullanılarak öldüğüne inandığını dile getirdi.

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        "GÖĞÜS MORLUKLARI KANIT OLABİLİR"

        İsmi açıklanmayan sağlık görevlisi, göğüs morluklarının, sağlık görevlilerinin onu hayata döndürmeye çalıştığının kanıtı olabileceğini söyledi. Osechkin ise göğüs morluklarının Navalny'nin nasıl öldüğünün bir kanıtı olduğunu öne sürdü.

        Osechkin The Times'a yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: "Sanırım ilk önce onu uzun süre soğukta tutarak ve kan dolaşımını en aza indirmeye çalıştılar ve sonra kalbine yumruk attılar. Bu, KGB'nin özel kuvvetler birimlerinin eski bir yöntemi. İnsanları böyle eğittiler, bu KGB'nin ayırt edici özelliğiydi."

        Osechkin ayrıca Kuzey Kutbu'ndaki hapishanelerde yatmış olan bazı Rus mahkumların, bu yöntemle öldüğünü bildiklerini söyledi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Aleksey Navalny
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