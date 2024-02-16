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        Haberler Dünya Son dakika: Cezaevindeki Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny öldü

        Cezaevindeki Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny öldü

        2021'den bu yana cezaevinde bulunan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny hayatını kaybetti. Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalny'nin bilincini kaybettiğini, sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen hükümlünün kurtulamadığını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ölüm nedenini bilmiyoruz, Putin'e bilgi verdik" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 16.02.2024 - 15:14
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        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
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        Rusya Federal Cezaevi Servisi, cezaevinde bulunan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rus haber ajansı RIA, Navaly'nin ölümüne ilişkin prosedür kontrolünün başlatıldığını duyurdu.

        Rus haber ajansının hapishane servisinden aktardığı bilgiye göre, hapishane bulunan Rus muhalif siyasetçi Navalny hayatını kaybetti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden olan Navalny, 2021'den bu yana cezaevinde bulunuyordu.

        Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalny'nin bilincini kaybettiğini, kurumun sağlık personelinin anında müdahalede bulunduğunu bildirdi. Cezaevi Servisi, "Gerekli tüm müdahaleler uygulandı, ancak hükümlü hayatını kaybetti. Ölüm nedeni araştırılıyor" açıklamasında bulundu.

        KREMLİN: ÖLÜM NEDENİNİ BİLMİYORUZ

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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Navalny'nin ölüm nedenine ilişkin bilgileri olmadığını, Rusya Devlet Başkanı Putin'e haber verdiklerini aktardı.

        Navalny'nin sözcüsü ise avukatının cezaevine doğru harekete geçtiğini bildirdi.

        "CEZAEVİNDE KAYBOLDU" HABERLERİ ÇIKMIŞTI

        Son olarak Aralık ayında kaybolduğu haberleri çıkan Navalny'nin Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede açıklanmış, son olarak Navalny de hapishaneden verdiği mesajda yerini bizzat doğrulamıştı.

        NAVALNY'NIN TUTUKLANMASI

        Rus muhalif Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

        Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

        Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

        Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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