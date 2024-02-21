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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, hapishanede ölen Rus muhalif Navalny hakkında konuştu: "Çok cesur bir adamdı"

        Eski ABD Başkanı Trump, hapishanede ölen Rus muhalif Navalny hakkında konuştu: "Çok cesur bir adamdı"

        Eski ABD Başkanı Trump, katıldığı televizyon programında hapishanede ölen Rus muhalif Navalny hakkında konuştu. Navalny için "Çok cesur bir adamdı, açıkçası muhtemelen uzak durup ülke dışından konuşsa çok daha iyi olurdu." ifadelerini kullanan Trump, kendi dava sürecini de Navalny'in yaşadıklarına benzetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:05 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:36
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        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan davaları, 16 Şubat günü hapishanede ölü bulunan Rus muhalif Aleksey Navalny ile karşılaştırdı.

        Fox News kanalında konuşan eski ABD Başkanı Trump, Navalny'nin Rusya'ya dönmemesi gereken "çok cesur biri" olduğunu söyledi, ancak Rus muhalifin ani ölümüyle ilgili herhangi bir suçlamada bulunmadı.

        Trump, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada kendisine kesilen 354,9 milyon dolarlık para cezasına ilişkin, "Bu bir tür Navalny. Bu, komünizmin veya faşizmin bir biçimi" ifadelerini kullandı.

        Rusya'da Navalny gerginliği sürüyor
        Rusya'da Navalny gerginliği sürüyor Haberi Görüntüle

        Sunucunun ısrarlı sorularına rağmen Trump, Navalny hakkında soru sorulduğunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bahsetmedi.

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        Navalny'nin ölümü hakkında konuşan Trump, "Çok cesur bir adamdı çünkü geri döndü. Uzak durabilirdi, muhtemelen uzak durup ülke dışından konuşsa çok daha iyi olurdu." dedi.

        Benzer durumun ABD'de de yaşandığını söyleyen Trump, "Bu bizim ülkemizde de oluyor. Birçok bakımdan komünist bir ülkeye dönüşüyoruz. Sekiz ya da dokuz davam var, hepsi de siyasetin içinde olduğum için" ifadelerini kullandı.

        NAVALNY'İN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÜMÜ

        Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalny’ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

        Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü Haberi Görüntüle

        Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

        Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #Aleksey Navalny
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