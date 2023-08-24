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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Roark Capital, Subway'i satın aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Roark Capital, Subway'i satın aldı

        Atlanta merkezli özel yatırım grubu Roark Capital'ın sandviç mağazaları zinciri Subway'ı satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşma bedeli resmi olarak açıklanmazken Wall Street Journal dün Roark Capital'ın Subway için nihai teklifinin yaklaşık 9.6 milyar dolar olduğunu bildirmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:23 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:23
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        Roark Capital, Subway'i satın aldı
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        Subway tarafından yapılan açıklamada, 1965’te kurulan ve 100'den fazla ülkede yaklaşık 37 bin restorana sahip olan Subway, özel sermaye şirketi Roark Capital’ın satın alma teklifini kabul etti.

        Subway ve Roark Capital, anlaşmanın şartlarına ve finansal detaylarına ilişkin bir bilgi açıklamazken, Wall Street Journal dün Roark Capital’ın Subway için nihai teklifinin yaklaşık 9.6 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

        Roark Capital, 37 milyar dolarlık bir varlığı yönetirken, şirket Jimmy John's, Arby's, Baskin-Robbins ve Buffalo Wild Wings gibi restoran zincirlerinin sahibi olan Inspire Brands'ı kontrol ediyor.

        Söz konusu satın almanın, Roark Capital'ı dünyanın en büyük restoran işletmecilerinden biri yapması bekleniyor.

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