Antitröst vetosu birleşmeyi durdurdu

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Amazon ve robot süpürge üreticisi iRobot, yaptığı açıklamada, AB ve ABD antitröst düzenleyicilerinin muhalefeti karşısında birleşme planlarını sona erdireceklerini bildirdiler.

Amazon, iRobot'un 1,4 milyar dolarlık satın alımının Avrupa Birliği'nde düzenleyici onaya giden bir yolu olmadığını belirtti.

AB antitröst şefi Margrethe Vestager Pazartesi günü yaptığı açıklamada, derinlemesine soruşturmasının "iRobot'un satın alınmasının Amazon'un Amazon mağazalarına erişimi kısıtlayarak veya azaltarak iRobot'un rakiplerini engellemesini sağlayacağını" gösterdiğini belirtmişti.

İŞGÜCÜNÜN YÜZDE 31'İNİ ÇIKARTACAK

iRobot, maliyetleri düşürmek için önemli bir yeniden yapılanma planı açıkladı ve işgücünün yaklaşık %31'ini veya 350 kişiyi işten çıkaracağını söyledi. Şirket ayrıca kurucusu Colin Angle'ın Roomba robot süpürge üreticisinin CEO'su olarak istifa ettiğini söyledi.

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Angle, mevcut zorluklar göz önüne alındığında, kendisi ve yönetim kurulunun "iRobot'a geri dönüş deneyimine sahip yeni bir lider tarafından daha iyi hizmet verileceğine karşılıklı olarak karar verdiğini" söyledi.

"HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Amazon, anlaşmayı Ağustos 2022'de duyurmuştu. Halihazırda Alexa ve Ring'in sahibi olan dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi, e-ticaret devinin sanal sağlık hizmetlerini genişletmenin yanı sıra akıllı ev cihazlarını da genişletmeye çalışıyordu.

Amazon'un genel danışmanı David Zapolsky, "Amazon'un iRobot'u satın almasının devam edememesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Evde tüketici robotlarının geleceğine inanıyoruz ve her zaman iRobot ürünlerinin hayranı olduk" ifadelerini kullandı.

Bedford, Massachusetts merkezli iRobot, 2023 tam yıl gelirini 891 milyon dolar, %25'lik bir azalma ve 265 ila 285 milyon dolar arasında bir kayıp bildirmeyi beklediğini söyledi. Birleşme anlaşmasının şartlarına göre Amazon, iRobot'a 94 milyon dolarlık bir fesih ücreti ödeyecek.