Amazon'un satın almasına 'rekabet' engeli

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Dünya çapında Big Tech olarak adlandırılan, önde gelen en büyük teknoloji firmalarının son dönemde yaptığı satın alma ve birleşme çalışmalarına rekabet komisyonlarının ciddi soruşturmaları ve engellemeleri olmaya devam ediyor.

Son olarak Amazon'un iRobot anlaşmasının AB antitröst vetosuyla karşı karşıya olduğunu belirtildi. Amazon'un robot vakum üreticisi iRobot'u 1,4 milyar dolar karşılığında satın alma isteğinin, AB antitröst düzenleyicileri tarafından engelleneceği açıklandı.

14 ŞUBAT'A KADAR KARAR VERİLECEK

ABD'li çevrimiçi perakende devi Amazon, geçen hafta bu tür endişeleri gidermek için çareler sunmayı reddederek, anlaşmanın robot elektrikli süpürgeler pazarındaki rekabeti kısıtlayabileceği yönündeki Avrupa Komisyonu'nun uyarısına meydan okudu.

Anlaşmaya 14 Şubat'a kadar karar vermesi planlanan Komisyon ve Amazon henüz resmi bir açıklamada bulunmadığı belirtiliyor.

Düzenleyicinin ana endişeleri, Amazon'un özellikle Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'daki çevrimiçi pazarında iRobot rakiplerini engelleyebileceğiydi.

Bunlar, Dijital Piyasalar Yasası olarak bilinen yeni yürürlüğe giren AB teknoloji kuralları ile ele alınabilse de, Komisyon, uzun uygulama sürecinin ve yeni mevzuata mahkemede itiraz edilmediği gerçeğinin, anlaşmayı şimdi engellemenin daha iyi olduğu anlamına geldiğini düşünüyor.