Reeskont ve avans işlemlerinde yeni faiz oranı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25 oldu.

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.